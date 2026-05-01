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55 साल के प्रधान और 22 की विवाहिता की LOVE STORY, जेवर-नकदी लेकर फुर्र

किशोरपुरा गांव का प्रधान अक्सर उसके घर आता-जाता था, इसी दौरान दोनों में नजदीकियां बढ़ गईं.

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प्रतीकात्मक चित्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 1, 2026 at 2:17 PM IST

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झांसी: झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां एक 22 वर्षीय विवाहिता अपने से 32 साल बड़े प्रेमी के साथ घर से भाग निकली. पीड़ित पति पुष्पेंद्र वर्मा का आरोप है कि उसकी पत्नी घर में रखे लाखों रुपये के जेवर और नकदी भी साथ ले गई है. पति ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. बताया जा रहा है कि महिला का प्रेमी उम्र में उससे करीब दोगुने से भी बड़ा है, जिसे लेकर इलाके में काफी चर्चा है.

जानकारी के अनुसार घटना झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के शिवगंज मोहल्ले की है. जहां के निवासी पुष्पेंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी साल 2024 में करिश्मा के साथ हुई थी. उसने आरोप लगाया कि किशोरपुरा गांव का प्रधान अक्सर उसके घर आता-जाता था. इसी दौरान उसकी पत्नी से नजदीकियां बढ़ गईं. पीड़ित का कहना है कि उसने कई बार इसका विरोध किया, लेकिन सभी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया.

पीड़ित का कहना है कि वह 29 अप्रैल की शाम करीब 4 बजे घर पर नहीं था. उसी दौरान उसकी पत्नी करिश्मा, अपने प्रेमी प्रधान के साथ घर से फरार हो गई. जाते समय वह घर में रखे करीब 2 लाख 40 हजार रुपये नगद और सोने-चांदी के जेवर भी अपने साथ ले गई. पीड़ित के मुताबिक मोहल्ले के लोगों ने दोनों को एक साथ जाते हुए देखा है. फिलहाल, पीड़ित पुष्पेंद्र ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और सामान बरामद कराने की मांग की है. कोतवाली प्रभारी मुकेश सोलंकी का कहना है कि शिकायत की जांच के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

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