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55 साल के प्रधान और 22 की विवाहिता की LOVE STORY, जेवर-नकदी लेकर फुर्र

झांसी: झांसी के मऊरानीपुर क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, यहां एक 22 वर्षीय विवाहिता अपने से 32 साल बड़े प्रेमी के साथ घर से भाग निकली. पीड़ित पति पुष्पेंद्र वर्मा का आरोप है कि उसकी पत्नी घर में रखे लाखों रुपये के जेवर और नकदी भी साथ ले गई है. पति ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. बताया जा रहा है कि महिला का प्रेमी उम्र में उससे करीब दोगुने से भी बड़ा है, जिसे लेकर इलाके में काफी चर्चा है.

जानकारी के अनुसार घटना झांसी के मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के शिवगंज मोहल्ले की है. जहां के निवासी पुष्पेंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी साल 2024 में करिश्मा के साथ हुई थी. उसने आरोप लगाया कि किशोरपुरा गांव का प्रधान अक्सर उसके घर आता-जाता था. इसी दौरान उसकी पत्नी से नजदीकियां बढ़ गईं. पीड़ित का कहना है कि उसने कई बार इसका विरोध किया, लेकिन सभी ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया.

