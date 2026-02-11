ETV Bharat / state

तीन बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार हो गई थी महिला, आंध्र प्रदेश से किया गया सकुशल बरामद

दुमका में एक महिला अपने घर से फरार हो गई थी. जिसे पुलिस ने आंध्र प्रदेश से सकुशल बरामद कर लिया.

Published : February 11, 2026 at 12:34 PM IST

दुमका: पुलिस ने तीन बच्चों की मां को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से बरामद कर लिया है, जो एक महीने पहले ओडिशा के एक युवक से फेसबुक पर प्यार करने के बाद घर से भाग गई थी. यह मामला जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव का है.

फेसबुक से हुई दोस्ती, प्यार में बदल गई

दरअसल, दुमका जिले के सरैयाहाट थाना क्षेत्र के तिलकपुर गांव का यह मामला पूरी तरह से फिल्मी है. यहां की रहने वाली 30 साल की सुमा देवी पिछले महीने की 12 तारीख को अचानक अपने घर से गायब हो गई थी. वह अपने पीछे अपने तीन छोटे बच्चों और मजदूरी करने वाले पति निरंजन मंडल को छोड़कर चली गई थी.

पति निरंजन ने सरैयाहाट थाना में आवेदन देकर पत्नी की खोजबीन की गुहार लगाई थी. उसने अपने आवेदन में लिखा था कि उसकी पत्नी लंबे समय से फेसबुक के जरिए एक युवक के संपर्क में थी. इस बात को लेकर पति-पत्नी के बीच काफी तनाव भी रहता था. इधर पुलिस की जांच में यह सामने आया कि ओडिशा के उसी युवक से महिला का मोबाइल पर संपर्क हुआ और यह रिश्ता फिर प्यार में बदल गया.

सोशल मीडिया का प्रेमी दिहाड़ी मजदूर निकला

फेसबुक वाले प्रेमी ने महिला को एक शानदार जीवन के सपने दिखाए. इन्हीं बातों में आकर पिछले माह 12 जनवरी को वह घर छोड़कर फरार हो गई. उक्त युवक के साथ दुमका की यह महिला पश्चिम बंगाल से ओडिशा और फिर आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम पहुंच गई. वहां जाकर उसने पाया कि उसका सोशल मीडिया का प्रेमी एक झोपड़ी में रहता है और दिहाड़ी मजदूरी करता है. महिला ने प्रेमी के साथ जो शानदार जीवन का सपना देखा था वह सपना चकनाचूर हो चुका था.

फोन ऑन करने से पता चला लोकेशन

इधर, तिलकपुर गांव में महिला के लापता होने से परिवार काफी परेशान था. नौ साल, सात साल और पांच साल के तीन मासूम बच्चों की मां उससे जुदा हो गई थी. पति से आवेदन मिलने पर पुलिस हरकत में आई. महिला अपना फोन बीच-बीच में ऑन कर लेती थी, इस कारण पुलिस को यह पता करने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वह किन-किन स्थानों से गुजर रही है. जब यह क्लियर हो गया कि वह स्थायी रूप से मछलीपट्टनम में रहने लगी है तो पुलिस टीम वहां पहुंच गई.

वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर एक पुलिस टीम को महिला की तलाश में आंध्रप्रदेश भेजा गया था. पुलिस टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मछलीपट्टनम शहर से महिला को सकुशल बरामद किया और सरैयाहाट थाना लाया. महिला अपने प्रेमी की असलियत जानकर वह खुद भी मजदूरी करने लगी थी. सरैयाहाट थाने में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद महिला को मायके और ससुराल वालों को बुलाकर उन्हें सौंप दिया गया- राजेंद्र यादव, सरैयाहाट थाना प्रभारी

