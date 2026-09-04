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फिरोजाबाद में टेलीग्राम पर अश्लील सामग्री बेचने का खुलासा, 29 वर्षीय महिला गिरफ्तार

महिला प्रतिबंधित सामग्री को स्टोर कर, ग्राहकों से 100 से 500 रुपये में बेचती थी.

अश्लील सामग्री बेचने के आरोप में 29 वर्षीय महिला गिरफ्तार
अश्लील सामग्री बेचने के आरोप में 29 वर्षीय महिला गिरफ्तार (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2026 at 8:55 PM IST

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फिरोजाबाद: जनपद थाना रजावली क्षेत्र में पुलिस ने टेलीग्राम के जरिए बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री बेचने के आरोप में 29 वर्षीय महिला को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला टेलीग्राम के एक ग्रुप से जुड़ी हुई थी और मोबाइल फोन के माध्यम से प्रतिबंधित सामग्री को स्टोर कर उसके लिंक उपलब्ध कराती थी. इसके बदले में वह ग्राहकों से 100 से 500 रुपये तक वसूलती थी.

पुलिस उपाधीक्षक अरुण चौरसिया के अनुसार, मामला सामने आने के बाद थाना रजावली में आरोपी महिला के खिलाफ आईटी एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और कार्रवाई कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.


पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि आरोपी महिला पिछले करीब छह महीने से इस गतिविधि में शामिल थी. वह टेलीग्राम पर बने ग्रुप के माध्यम से प्रतिबंधित सामग्री को अपने मोबाइल फोन में स्टोर करती थी और इसके इच्छुक लोगों को लिंक उपलब्ध कराती थी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी के संपर्क में कौन-कौन लोग थे और इस नेटवर्क से कितने लोग जुड़े हुए थे.

पुलिस की कार्रवाई के बाद आरोपी महिला के मोबाइल फोन को लेकर भी कई अहम बातें सामने आई हैं. बताया जा रहा है कि वह अपने मोबाइल फोन को किसी को आसानी से इस्तेमाल नहीं करने देती थी और उसमें कई स्तर के लॉक लगा रखे थे. मायके में रहने के दौरान भी वह अपने फोन को लेकर बेहद सतर्क रहती थी. पुलिस अब मोबाइल फोन और उससे जुड़े डिजिटल साक्ष्यों की जांच के जरिए पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है.


पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला अपने पति से अलग होकर मायके में रह रही थी, वहीं से वह मोबाइल और टेलीग्राम के जरिए इस गतिविधि को संचालित कर रही थी. महिला की गिरफ्तारी के बाद जब उसके मायके वालों को उसकी गतिविधियों की जानकारी हुई तो वे भी हैरान रह गए.


पुलिस की जांच अब केवल आरोपी महिला तक ही सीमित नहीं है. ग्रुप से जुड़े अन्य संदिग्ध लोगों और कथित ग्राहकों की भी जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि आरोपी महिला तक यह सामग्री कहां से पहुंचती थी, वह किस-किस व्यक्ति को उपलब्ध कराती थी और इस पूरे नेटवर्क में अन्य कौन लोग शामिल हैं.

ये भी पढ़ें: फिरोजाबाद में अश्लील सामग्री बेच कर पैसा कमाने वाला आरोपी गिरफ्तार

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