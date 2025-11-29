ETV Bharat / state

बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक; मां की गोद से 10 माह की बच्ची को उठा ले गया, 24 घंटे में दो को बनाया निवाला

बहराइच में दो बच्चों को भेड़ियों ने मार डाला. ( Etv Bharat )

बहराइचः जिले में जंगल के किनारे बसे गांवों में 2024 की तरह इस साल भी आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है. भेड़िए लगातार ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं. पिछले 24 घंटे में भेड़ियों ने दो बच्चों को अपना निवाला बनाया है. मासूम बच्चों की मौत से परिजन पूरी तरह से टूट गए हैं और रो-रोकर बुरा हाल है. वन विभाग लगातार भेड़ियों को पकड़ने और मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन हमले नहीं रुक रहे हैं. कैसरगंज तहसील क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्चे को घर के बाहर से दो भेड़िए उठा ले गए और दोनों हाथ चबा गए, जिससे उसकी मौत हो गई. वहीं, कोतवाली देहात के एक गांव में घर में मां की गोद में सो रही 10 माह की मासूम बच्ची को भेड़िया उठा ले गया. शनिवार सुबह बच्ची का क्षत विक्षत शव घर से कुछ दूरी पर मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस व वन विभाग टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. खोरिया शफीक गांव में भेड़िए के हमले से बच्ची की मौत. (ETV Bharat) आंख खुली तो बच्ची गायब थीः कोतवाली देहात इलाके के खोरिया शफीक ग्राम में शुक्रवार की देर रात मां रमा देवी की गोद में सो रही 10 माह की मासूम सुनीता को घर में घुसा भेड़िया उठा ले गया. भेड़िए के घर में दस्तक देने की किसी को भनक तक नहीं लगी. रोते हुए रमा ने बताया कि वह रात में करीब 10.30 बजे बच्ची को लेकर सोई थी. वह सो रही थी तभी भेड़िया आया और बच्ची को उठा ले गया, उसे पता नहीं लगा. करीब 12.30 बजे नींद खुली तो बच्ची नहीं थी. खेत में मिला क्षत-विक्षत शवः बच्ची को न देखकर रमा देवी ने शोर मचाना शुरू किया तो परिजनों के साथ ग्रामीण एकत्रित हुए और बच्ची को खोजना शुरू किया. परिजन खेत और आसपास ढूंढते रहे. इसी बीच शनिवार की सुबह मासूम का क्षत-विक्षत शव घर से करीब 800 मीटर दूरी पर गन्ने के खेत में मिला. सूचना पर पहुंची कोतवाली देहात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.