बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक; मां की गोद से 10 माह की बच्ची को उठा ले गया, 24 घंटे में दो को बनाया निवाला
बहराइच के अलग-अलग गावों में भेड़ियों के हमले से इस साल 10 लोगों की गई जान और 32 घायल, शूटरों ने 4 भेड़ियों को मारा
बहराइचः जिले में जंगल के किनारे बसे गांवों में 2024 की तरह इस साल भी आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है. भेड़िए लगातार ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं. पिछले 24 घंटे में भेड़ियों ने दो बच्चों को अपना निवाला बनाया है. मासूम बच्चों की मौत से परिजन पूरी तरह से टूट गए हैं और रो-रोकर बुरा हाल है. वन विभाग लगातार भेड़ियों को पकड़ने और मारने की कोशिश कर रहा है लेकिन हमले नहीं रुक रहे हैं.
कैसरगंज तहसील क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्चे को घर के बाहर से दो भेड़िए उठा ले गए और दोनों हाथ चबा गए, जिससे उसकी मौत हो गई. वहीं, कोतवाली देहात के एक गांव में घर में मां की गोद में सो रही 10 माह की मासूम बच्ची को भेड़िया उठा ले गया. शनिवार सुबह बच्ची का क्षत विक्षत शव घर से कुछ दूरी पर मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस व वन विभाग टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
आंख खुली तो बच्ची गायब थीः कोतवाली देहात इलाके के खोरिया शफीक ग्राम में शुक्रवार की देर रात मां रमा देवी की गोद में सो रही 10 माह की मासूम सुनीता को घर में घुसा भेड़िया उठा ले गया. भेड़िए के घर में दस्तक देने की किसी को भनक तक नहीं लगी. रोते हुए रमा ने बताया कि वह रात में करीब 10.30 बजे बच्ची को लेकर सोई थी. वह सो रही थी तभी भेड़िया आया और बच्ची को उठा ले गया, उसे पता नहीं लगा. करीब 12.30 बजे नींद खुली तो बच्ची नहीं थी.
खेत में मिला क्षत-विक्षत शवः बच्ची को न देखकर रमा देवी ने शोर मचाना शुरू किया तो परिजनों के साथ ग्रामीण एकत्रित हुए और बच्ची को खोजना शुरू किया. परिजन खेत और आसपास ढूंढते रहे. इसी बीच शनिवार की सुबह मासूम का क्षत-विक्षत शव घर से करीब 800 मीटर दूरी पर गन्ने के खेत में मिला. सूचना पर पहुंची कोतवाली देहात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
4 दिन पहले नाना के घर आई थी मासूमः परिजनों ने बताया कि रमा देवी चार दिन पूर्व ही अपने मासूम बच्ची के साथ मायके आई हुई थी. रमा देवी की श्रावस्ती के गिलौला थाना क्षेत्र के डीकरा गांव में शादी हुई है. घटना की जानकारी होते ही श्रावस्ती से आई वन विभाग की टीम ने घटना स्थल का निरीक्षण किया. रेंजर नायक ने बताया कि घटना स्थल का आसपास मिले पगचिह्नो की जांच पड़ताल कराई जा रही है. इस इलाके में हमले का पहला मामला है. ग्रामीणों से सतर्क रहने के लिए कहा गया है. पूरे इलाके में कांबिंग की जा रही है. इलाके में जानवर को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए जाएंगे.
ड्रोन से निगरानीः वहीं, प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) राम सिंह यादव ने शुक्रवार शाम पांच से छह बजे के बीच घाघरा नदी के पास स्थित मल्लाहन पुरवा गांव के गन्ने के खेतों में रोशन कुमार के पांच वर्षीय बेटे स्टार पर भेड़ियों ने हमला किया था. बच्चे को इलाज के लिए लखनऊ ले जाते समय उसकी मौत हो गई. यादव ने बताया कि विशेष टीमों और ड्रोनों का उपयोग करके क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया गया है. गांव के पास तीन पिंजरे लगाये गये हैं.
हमले से 10 लोगों की मौतः डीएफओ ने बताया कि 9 सितंबर से कैसरगंज और महसी तहसीलों में भेड़ियों के हमलों में 8 बच्चों सहित 10 लोग मारे गए हैं और 32 घायल हुए हैं. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 सितंबर को इस क्षेत्र का दौरा किया था और आदेश दिया कि मनुष्यों पर हमला करने वाले भेड़ियों को सुरक्षित रूप से बचाया जाना चाहिए. यदि उन्हें पकड़ना संभव न हो तो उन्हें गोली मार दी जानी चाहिए. इसके बाद 28 सितंबर से अब तक वन विभाग के निशानेबाजों ने चार भेड़ियों को गोली मारी है.
