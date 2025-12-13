ETV Bharat / state

बहराइच में भेड़िया की दहशत; मां की गोद में सो रही एक साल की बच्ची को उठा ले गया

बहराइच: कैसरगंज तहसील के गोडहिया नंबर 4 स्थित जरवा गांव में भेड़िया की दहशत है. शनिवार भोर में मां की गोद में सो रही एक साल की मासूम बच्ची को भेड़िया उठा ले गया. घर में घुसकर भेड़िए ने बच्ची को उठाया और किसी को भनक तक नहीं लगी. फिलहाल, वन विभाग की टीम बच्ची की तलाश में लगी है.

कैसरगंज तहसील के गोडहिया नंबर 4 जरवा गांव निवासी मां राजकुमारी ने बताया कि वह अपनी एक साल की बेटी आरवी को लेकर सो रही थी. पता नहीं कैसे सुबह करीब 4 बजे आदमखोर भेड़िया घर में घुसा और बच्ची को जबड़े में दबाकर गन्ने के खेत में गायब हो गया.

मां की चीख-पुकार सुनकर परिजनों की नींद खुली. ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना वन विभाग और कैसरगंज थाने को दी गई. मौके पर पहुंची टीम द्वारा इलाके में कांबिंग की जा रही है. परिजन भी मासूम बच्ची की तलाश कर रहे हैं. मगर, उसका कहीं पता नहीं चल सका.