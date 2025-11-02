ETV Bharat / state

बहराइच में मासूम को उठा ले गया भेड़िया, पीलीभीत में हाथियों के झुंड ने बुजुर्ग को मार डाला

यूपी में जंगली जानवरों के हमलों से दहशत, वन विभाग की टीम खोजबीन में जुटी.

wolf took away innocent child bahraich piece of meat found in field.
बहराइच में मासूम को उठा ले गया भेड़िया. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 10:26 AM IST

|

Updated : November 2, 2025 at 10:49 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच/पीलीभीत: 15 दिनों बाद जनपद में एक बार फिर भेड़िए के हमले से दहशत फैल गई है. घर से एक मासूम को भेड़िया उठा ले गया. कुछ दूर तो परिजनों ने पीछा किया मगर भेड़िया खेत में घुस गया. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. वन विभाग की टीम ड्रोन से भेड़िए की तलाश कर रही है. वहीं, एक खेत में खून व मांस के टुकड़े मिले है. वहीं, पीलीभीत में जंगली हाथियों के झुंड के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई.

कैसरगंज तहसील के कंदौली के गोरछहन पुरवा के ग्राम प्रधान दया राम यादव ने बताया कि भेड़िया घर से 1.5 साल की मासूम सान्वी को उठा ले गया. इसके बाद पिता राकेश यादव समेत परिजन बच्ची को दबाए भेड़िए के पीछे दौड़े लेकिन वह बच्ची को लेकर झाड़ियों में गायब हो गया.

इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम व पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरे से भेड़िया की तलाश में जुट गई. वहीं, पास के ही खेत में कुछ मांस के टुकड़े व खून मिला है. इसे ग्रामीण मासूम का बता रहे हैं. अचानक से 15 दिन बाद शुरू हुए हमले से ग्रामीणों में दहशत लौट आई है.

3 भेड़ियों को गोली मारी जा चुकी: बता दें कि वन विभाग की टीम द्वारा शूटरों को बुलवाकर 3 भेड़ियों को गोली भी मारी गई थी. इससे लोगों में दहशत कम हो गई थी और ग्रामीणों को लगा था कि भेड़िए का अंत हो चुका है मगर आज फिर से हमला कर दिया. डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर टीम को रवाना किया गया है. स्वयं भी वह मौके पर पहुंच रहे हैं. पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है. जल्द ही पिंजरा लगाकर पकड़ने का काम किया जाएगा.


अब तक हो चुकी 7 की मौत: बीती 9 सितंबर से शुरू हुए आदमखोर भेड़िए के हमले में अब तक 5 मासूमों समेत एक वृद्ध दंपत्ति की जान जा चुकी है वही करीब 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. हमले के बाद टीम ने फिर से इलाके में कांबिंग शुरू कर दी है.


पीलीभीत में जंगली हाथियों का हमला: माधोटांडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगरिया खुर्द कला ग्राम पंचायत के गांव डाकिया तालुके महाराजपुर में कल रात 2:00 बजे जंगली हाथियों ने धावा बोल दिया. यहां हाथियों के झुंड ने पुन्नो (58) के घर को निशाना बनाया. बेकाबू झुंड ने घर में तोड़फोड़ करते हुए अंदर सो रहे पुन्नो पर हमला कर दिया. इस हमले में बुजुर्ग पुन्नो की मौत हो गई. थाना अध्यक्ष अशोक पाल ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.



ये भी पढ़ेंः बहराइच में पति-पत्नी को खा गया भेड़िया; 3 महिलाओं पर हमला, गुस्साए ग्रामीणों ने SDO-DFO की गाड़ी तोड़ी, भागे अफसर

Last Updated : November 2, 2025 at 10:49 AM IST

TAGGED:

BAHRAICH NEWS
BAHRAICH WOLF
बहराइच भेड़िया
ELEPHANT ATTACK IN PILIBHIT
WOLF TOOK AWAY CHILD BAHRAICH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.