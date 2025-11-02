ETV Bharat / state

बहराइच में मासूम को उठा ले गया भेड़िया, पीलीभीत में हाथियों के झुंड ने बुजुर्ग को मार डाला

बहराइच/पीलीभीत: 15 दिनों बाद जनपद में एक बार फिर भेड़िए के हमले से दहशत फैल गई है. घर से एक मासूम को भेड़िया उठा ले गया. कुछ दूर तो परिजनों ने पीछा किया मगर भेड़िया खेत में घुस गया. इस घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. वन विभाग की टीम ड्रोन से भेड़िए की तलाश कर रही है. वहीं, एक खेत में खून व मांस के टुकड़े मिले है. वहीं, पीलीभीत में जंगली हाथियों के झुंड के हमले में एक बुजुर्ग की मौत हो गई.

कैसरगंज तहसील के कंदौली के गोरछहन पुरवा के ग्राम प्रधान दया राम यादव ने बताया कि भेड़िया घर से 1.5 साल की मासूम सान्वी को उठा ले गया. इसके बाद पिता राकेश यादव समेत परिजन बच्ची को दबाए भेड़िए के पीछे दौड़े लेकिन वह बच्ची को लेकर झाड़ियों में गायब हो गया.

इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम व पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरे से भेड़िया की तलाश में जुट गई. वहीं, पास के ही खेत में कुछ मांस के टुकड़े व खून मिला है. इसे ग्रामीण मासूम का बता रहे हैं. अचानक से 15 दिन बाद शुरू हुए हमले से ग्रामीणों में दहशत लौट आई है.



3 भेड़ियों को गोली मारी जा चुकी: बता दें कि वन विभाग की टीम द्वारा शूटरों को बुलवाकर 3 भेड़ियों को गोली भी मारी गई थी. इससे लोगों में दहशत कम हो गई थी और ग्रामीणों को लगा था कि भेड़िए का अंत हो चुका है मगर आज फिर से हमला कर दिया. डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर टीम को रवाना किया गया है. स्वयं भी वह मौके पर पहुंच रहे हैं. पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है. जल्द ही पिंजरा लगाकर पकड़ने का काम किया जाएगा.





अब तक हो चुकी 7 की मौत: बीती 9 सितंबर से शुरू हुए आदमखोर भेड़िए के हमले में अब तक 5 मासूमों समेत एक वृद्ध दंपत्ति की जान जा चुकी है वही करीब 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. हमले के बाद टीम ने फिर से इलाके में कांबिंग शुरू कर दी है.