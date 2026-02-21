ETV Bharat / state

बहराइच में फिर से भेड़िया की दहशत; आंगन में खेल रहे 5 साल के बच्चे पर हमला

डीएफओ सुंदरेसा ने बताया कि जहां पर हमला हुआ है. मौके पर टीम ने पहुंचकर जांच-पड़ताल की है.

आंगन में खले रहे 5 साल के बच्चे पर हमला.
आंगन में खले रहे 5 साल के बच्चे पर हमला. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 12:22 PM IST

बहराइच: जिले में फिर से भेड़िया एक्टिव हो गया है. जंगली जानवर ने मझारा तौकली इलाके के लोनियन पुरवा गांव में 5 साल के बच्चे पर हमला कर दिया. बच्चे का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. हालांकि वन विभाग ने भेड़िया के हमले से इंकार किया है.

डीएफओ सुंदरेसा ने बताया कि जहां पर हमला हुआ है. मौके पर टीम ने पहुंचकर जांच-पड़ताल की है. पग चिह्न से भी पता लगाया जा रहा है, लेकिन यह किसी भेड़िया का नहीं लग रहा. अभी जांच की जा रही है. ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है.

घायल बच्चे की मां ज्ञान देवी ने बताया कि बहराइच के मझारा तौकली इलाके के लोनियन पुरवा गांव में 5 साल का आदित्य घर के आंगन में खेल रहा था. तभी भेड़िया ने उस पर हमला कर दिया. तब हमने आवाज लगाई. आसपास के ग्रामीणों ने चीख पुकार मचाई. हांका लगाने के बाद भेड़िया वहां से भाग गया.

इस हमले से बच्चा बुरी तरह घायल हो चुका था. तत्काल परिजन उसे स्थानीय अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को मेडिकल कॉलेज बहराइच रेफर कर दिया गया. बच्चे का इलाज अभी भी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच में जुटी है. हालांकि, वन विभाग के अधिकारी अभी भेड़िए द्वारा हमले किए जाने की पुष्टि नहीं कर रहे हैं.

विछले वर्ष में सितंबर महीने से शुरू हुए भेड़िए के हमले में अब तक बुजुर्ग दंपति समेत 12 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, अचानक हुए हमले से ग्रामीणों में एक बार फिर दहशत फैल चुकी है.

