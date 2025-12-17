ETV Bharat / state

घर में खेल रही बच्ची को जबड़े में दबाकर भागा भेड़िया, शोर मचाने पर 300 मीटर दूर छोड़ा

गुल्लाइनपुरवा में भेड़िए पहुंचे: कैसरगंज तहसील के गोडहिया नंबर दो के गुल्लाइनपुरवा के रहने वाले पवन कुमार ने बताया कि उनकी 3 वर्षीय बेटी आंचल घर में खेल रही थी. उनकी पत्नी खाना बना रही थी. इसी दौरान घर में घुसे भेड़िया मासूम को जबड़े में दबोच कर भागने लगा. मां ने शोर मचाना शुरू कर दिया, तो परिजन उसके पीछे दौड़े और ग्रामीणों ने हांक लगानी शुरू की.

परिजन मासूम को स्थानीय अस्पताल ले गये. वहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. वहां मासूम को भर्ती करके इलाज किया जा रहा है.

बहराइच: जनपद में जंगली जानवरों का आतंक और भेड़ियों के हमले जारी हैं. बुधवार क घर में मां के पास बैठ कर खेल रही बच्ची को भेड़िया जबड़े में दबोच कर लेकर भागने लगा. परिजनों के शोर मचाने पर वह घर से कुछ दूरी पर बच्ची को छोड़कर भाग गया.

बच्ची को छोड़कर गन्ने के खेत में घुसा: ग्रामीणों को पीछा आते देख भेड़िया घर करीब तीन सौ मीटर दूरी पर बच्ची को छोड़ कर गन्ने के खेत में घुस गया. पिता पवन ने बताया कि जो भेड़िया आया था, वो लंगड़ा रहा था. इस वजह से उसकी बच्ची की जान बच गई. भेड़िए के साथ उसके दो बच्चे भी थे. हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है.

ग्रामीणों को जागरूक किया गया: मां ममता ने बताया कि वह खाना बना रही थी. तभी भेड़िया बच्ची को उठाकर भागने लगा. शोर मचाने और लाठी से मारने पर भेड़िया बच्ची को छोड़कर गन्ने के खेत में भाग गया. इस मामले में डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने कहा कि जानकारी मिलते ही मौके पर टीम को भेजा गया था. ग्रामीणों को जागरूक किया गया है कि वह घरों से बाहर समूह बनकर निकलें. बच्चों को लेकर एहतियात बरतें.

अब तक 12 की हो चुकी मौत: जनपद में 9 सितंबर से अब तक एक वृद्ध दंपत्ति समेत 10 मासूमों की जान जा चुकी है. वहीं कैसरगंज इलाके में दहशत का माहौल है.

पिछले वर्ष भी 10 मासूमों की हुई थी मौत: पिछले वर्ष 2024 में महसी तहसील क्षेत्र में 10 लोगों की भेड़िए के हमले में जान चली गई थी और पूरे इलाके में भेड़ियों का खौफ था.

