श्रावस्ती में भेड़िया ने किया तीन बकरियों का शिकार; गांव में दहशत, वन विभाग ने शुरू की तलाश

डीएफओ धनराज मीणा ने बताया कि मौके पर टीम को भेजा गया है. ग्रामीणों के साथ वन विभाग भेड़िए की तलाश कर रहा है.

श्रावस्ती में भेड़िया ने किया तीन बकरियों का शिकार.
श्रावस्ती में भेड़िया ने किया तीन बकरियों का शिकार. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 8:46 AM IST

श्रावस्ती: बहराइच के बाद अब श्रावस्ती जिले में भी भेड़िया का आतंक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. भेड़िए ने श्रावस्ती में एक के बाद एक तीन बकरियों का शिकार किया है. इससे पूरे गांव में दहशत का माहौल है. लोग रात में जागकर अपने घरों और मवेशियों की रखवाली कर रहे हैं. इस बीच खेतों में भेड़िया घूमता हुआ भी दिखाई दिया है. इसका वीडियो गांव वालों ने बनाया है. घटना भिनगा कोतवाली क्षेत्र के गांव बांठिहवा का है.

डीएफओ धनराज मीणा ने बताया कि जैसे ही घटना की जानकारी हुई, मौके पर टीम को भेजा गया है. ग्रामीणों के साथ वन विभाग की टीम भी भेड़िए की तलाश कर रही है. डीएफओ ने बताया कि जल्दी ही पिंजरा लगाकर भेड़िया को पकड़ा जाएगा.

गांव वालों को दी सलाह: डीएफओ ने बताया कि गांव वालों को भी जागरुक रहने के लिए कहा गया है. जहां भी निकलें कम से कम 4-5 लोग एक साथ निकलें. बच्चों को घर में ही रहने दें और बाहर लाठी-डंडे के साथ ही निकलें.

तीन बकरियों का शिकार: भिनगा के बांठिहवा गांव निवासी अब्दुल बारी, कुतुबुद्दीन और जुबेर ने बताया कि उनके घर से बकरियों को भेड़िया उठा ले गया. जब हमने खोजा तो बकरियों का शव खेतों में बरामद हुआ.

इसके बाद से लोग अपने घरों के जानवरों, बच्चों की रखवाली कर रहे हैं. रातभर पहरा दिया जा रहा है. खेतों में भेड़िया चहलकदमी करते दिखा तो गांव वालों ने घेरकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह गन्ने के खेतों से होते हुए भाग निकला.

बहराइच में हुई हैं 6 मौतें: बहराइच के कैसरगंज थाना क्षेत्र के मंझारा तौकली ग्राम में भेड़िए का आतंक था. इसमें 4 मासूम और एक वृद्ध दंपत्ति की भेड़िए के हमले में जान जा चुकी है. वहीं, करीब 30 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए.

