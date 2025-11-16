ETV Bharat / state

बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया, दो दिन पहले बच्ची को उठा ले गया था

वन विभाग के शूटरों ने घेराबंदी कर गोली मारी, भेड़िए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

wolf killed in bahraich taken away girl two days ago
बहराइच में मारा गया आदमखोर भेड़िया. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 6:47 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

बहराइच: जिले में आखिरकार एक और आदमखोर भेड़िए का अंत हो गया है. दो दिन पूर्व मासूम को घर से उठा ले जाने वाले इस भेड़िए को वन विभाग की टीम ने गोली मार दी. वन विभाग ने भेड़िए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं, भेड़िए के मारे जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.


बच्ची को घर से उठा ले गया था: बता दें कि बहराइच में अब तक भेड़िए के हमले में 8 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें से एक तीन वर्षीय बच्ची जानवी भी शामिल हैं जिसे भेड़िया दो दिन पूर्व घर से उठा ले गया था. उसका पता आज तक नहीं चल सका है. वहीं भेड़िए के लगातार हो रहे हमले से ग्रामीण भी नाराज थे. डीएफओ राम सिंह यादव ने पूरे इलाके में ड्रोन से लोकेशन निकाली.

यहां मिला भेड़िया: बच्ची के घर से लगभग 1 किमी दूरी पर मिली लोकेशन के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी की गयी. बाहर से बुलाए गए शूटरों ने भेड़िए को मार गिराया. भेड़िए को मारे जाने की खबर जैसे ही ग्रामीणों को लगी उन्होंने राहत की सांस ली. वन विभाग द्वारा भेड़िए के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

डीएफओ ये बोले: डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि लगातार पूरे इलाके में कांबिंग की जा रही है. वही ड्रोन कैमरे से भी निगरानी की जा रही रही है. शूटरों ने भेड़िए को मार दिया है.



अब तक हो चुकी 8 की मौत: बीती 9 सितंबर से शुरू हुए भेड़िए के हमले में अब तक 6 मासूमों समेत एक वृद्ध दंपत्ति की मौत हो चुकी है. भेड़िए के लगातार हमलों से ग्रामीणों में खासी दहशत थी. कुछ दिन पहले वन विभाग ने एक भेड़िए को मार दिया था. इसके बाद भी जब घटनाएं नहीं रुकी तो फिर तलाश शुरू की गई. अंत में वन विभाग के शूटरों ने एक और भेड़िए को मार गिराया. अब ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है.

