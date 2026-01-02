बहराइच में मारा गया एक और भेड़िया, अब तक 9 आदमखोर मारे जा चुके
वन विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता, डॉक्टरों की टीम आज करेगी पोस्टमार्टम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 2, 2026 at 7:50 AM IST
बहराइच: वन विभाग की टीम के हाथ एक और सफलता हाथ लगी है. एक और आदमखोर भेड़िए को शार्प शूटरों ने मार गिराया है. इससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है. वहीं, डीएफओ का कहना है इससे ग्रामीणों को काफी राहत मिलेगी. टीम अन्य भेड़ियों की तलाश भी कर रही है. जल्द ही उन्हें भी ट्रेस किया जाएगा. भेड़िए के शव को कब्जे में लेकर रेंज कार्यालय लाया गया है. डॉक्टरों का पैनल शव का शुक्रवार को पोस्टमार्टम करेगी.
कैसे लगा टीम के हाथ: कैसरगंज थाना क्षेत्र के भिरगू पुरवा के पास शाम करीब 5 बजे वन विभाग को सूचना मिली थी एक आदमखोर भेड़िया दिखाई दिया है. सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली. हालांकि इस दौरान सफलता हाथ नहीं लगी. इस बीच भेड़िया गांव की ओर जाने लगा. इसे देख वन विभाग के शार्प शूटरों ने भेड़िए को मार गिराया.
ग्रामीण ने ली राहत की सांस: यह खबर जैसे ही ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने राहत की सांस ली है. ग्रामीणों का कहना है कि इससे उन्हें काफी राहत मिली है. बता दें कि पिछले साल 9 सितंबर से शुरू हुए आदमखोर भेड़िए के हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल था. रुक रुक कर हो रहे हमले से वन विभाग को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था. मुख्यमंत्री ने बहराइच दौरे के बाद भेड़िया को मारने के आदेश दिए थे. इसके बाद से अब तक 9 भेड़ियों को गोली मारी जा चुकी है.
भेड़ियों के हमलों में अब तक 12 ने दम तोड़ा: भेड़िए के हमले में एक बुजुर्ग दंपति समेत 12 मासूमों की मौत हो चुकी है. इसमें 12 बहराइच रेंज व 1 श्रावस्ती रेंज की घटना शामिल है. वहीं इस घटना के अब तक 32 लोग घायल हो चुके है. डीएफओ सुन्दरेशा ने बताया कि अब तक 9 भेड़िए मारे जा चुके है. इससे ग्रामीणों को राहत मिलने की संभावना है. सतर्कता के लिए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है. अब हम लोग डब्लूआईआई देहरादून की टीम की मदद लेंगे. इसके लिए पत्र लिखा गया है. जानकारी जुटाई जा रही है कि आसपास और कितने भेड़िए मौजूद हैं, ये किस रास्ते से आए हैं, इन्हें ट्रेस किया जा रहा है.
