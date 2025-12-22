बहराइच में फिर आदमखोर भेड़िए का हमला; मां की गोद से 3 साल के बच्चे को ले भागा, ड्रोन से तलाश
9 सितंबर से आदमखोर भेड़ियों के हमले में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, ग्रामीणों में दहशत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 12:26 PM IST
बहराइच: जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है. भेड़िए लगातार ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं. रविवार को एक भेड़िया मां की गोद से 3 साल के बच्चे को उठा ले गया. ग्रामीणों ने जब उसका पीछा किया तो वह गन्ने के खेत में घुस गया. पीड़ित परिजन पूरी तरह से टूट गए हैं और रो-रोकर उनका बुरा हाल है. वन विभाग भेड़िए और बच्चे की तलाश कर रहा है. ड्रोन से भी तलाश की जा रही है.
मां की गोद से उठा ले गया: खरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर ग्राम की रहने वाली ननकई ने बताया कि वह 3 वर्षीय बेटे अंशु को गोद में दूध पिला रही थी. इसी दौरान एक भेड़िए आया और उनके बच्चे को मुंह में दबाकर भाग गया.
शोर सुनकर ग्रामीणों ने जब भेड़िए का पीछा किया तो वह गन्ने के खेत में घुस गया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी. सूचना पर पहुंची टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.
ड्रोन से निगरानीः इस बारे में डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर टीम को भेजा गया है. टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ले रही है. विशेष टीमों और ड्रोन का उपयोग करके तलाशी अभियान शुरू किया गया है. गांव के पास तीन पिंजरे लगाये गए हैं.
हमले में अब तक 13 मौतें : 9 सितंबर से जिले में भेड़ियों के हमलों में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए हैं. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 27 सितंबर को इस क्षेत्र का दौरा किया था और आदेश दिया था कि मनुष्यों पर हमला करने वाले भेड़ियों को सुरक्षित रूप से बचाया जाना चाहिए. यदि उन्हें पकड़ना संभव न हो तो उन्हें गोली मार दी जानी चाहिए. इसके बाद 28 सितंबर से अब तक वन विभाग के निशानेबाजों ने 6 भेड़ियों को गोली मारी है.
यह भी पढ़ें: बहराइच में मारा गया छठा आदमखोर भेड़िया; ड्रोन से मिली लोकेशन पर शार्प शूटरों ने साधा निशाना
यह भी पढ़ें: बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक; मां की गोद से 10 माह की बच्ची को उठा ले गया, 24 घंटे में दो को बनाया निवाला