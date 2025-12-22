ETV Bharat / state

बहराइच में फिर आदमखोर भेड़िए का हमला; मां की गोद से 3 साल के बच्चे को ले भागा, ड्रोन से तलाश

बहराइच: जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है. भेड़िए लगातार ग्रामीणों पर हमला कर रहे हैं. रविवार को एक भेड़िया मां की गोद से 3 साल के बच्चे को उठा ले गया. ग्रामीणों ने जब उसका पीछा किया तो वह गन्ने के खेत में घुस गया. पीड़ित परिजन पूरी तरह से टूट गए हैं और रो-रोकर उनका बुरा हाल है. वन विभाग भेड़िए और बच्चे की तलाश कर रहा है. ड्रोन से भी तलाश की जा रही है.





मां की गोद से उठा ले गया: खरपुर थाना क्षेत्र के रसूलपुर ग्राम की रहने वाली ननकई ने बताया कि वह 3 वर्षीय बेटे अंशु को गोद में दूध पिला रही थी. इसी दौरान एक भेड़िए आया और उनके बच्चे को मुंह में दबाकर भाग गया.





शोर सुनकर ग्रामीणों ने जब भेड़िए का पीछा किया तो वह गन्ने के खेत में घुस गया. ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग की टीम को दी. सूचना पर पहुंची टीम ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.





ड्रोन से निगरानीः इस बारे में डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर टीम को भेजा गया है. टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ले रही है. विशेष टीमों और ड्रोन का उपयोग करके तलाशी अभियान शुरू किया गया है. गांव के पास तीन पिंजरे लगाये गए हैं.



