बहराइच में घर के बाहर से मासूम को उठा ले गया भेड़िया, ड्रोन से तलाश जारी
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम भेड़िये को पकड़ने में जुट गई है.
Published : November 13, 2025 at 3:09 PM IST
बहराइच: जिले में गुरुवार दोपहर घर के बाहर खड़ी 3 वर्षीय मासूम को भेड़िए ने दबोच कर खेतों में ले गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम भेड़िए को पकड़ने में जुट गई है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.
डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव के मुताबिक, आज दोपहर कैसरगंज तहसील के गोडहिया नंबर 3 के लोधनपुरवा में घर के बाहर खड़ी 3 वर्षीय मासूम जानवी पुत्री संतोष को अचानक खेत से निकले भेड़िए ने अपने जबड़े में दबोच कर खेत में लेकर चला गया. जब परिजन पीछे दौड़ते तब तक भेड़िया मासूम को लेकर छुप गया.
जानकारी होते ही पूरे इलाके में कांबिंग के लिए टीम को रवाना किया गया. फिलहाल टीम ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी कर रही है. खेतों में भी सर्च ऑपरेशन जारी है. साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है. वहीं, ग्रामीणों का कहना है कि अचानक से फिर शुरू हुए भेड़िए के हमले के बाद दहशत का माहौल है.
अब तक 8 की मौत: बीते 9 सितंबर से शुरू हुए आदमखोर भेड़िए के हमले में अब तक 6 मासूमों समेत एक दंपत्ति की मौत हो चुकी है. दो दिन पूर्व भी 8 वर्षीय मासूम पर हमला कर घायल कर दिया था. जिससे मासूम की हालत गंभीर देख लखनऊ रेफर कर दिया था.
चार भेड़िया को मारी जा चुकी है गोली: वहीं, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदमखोर भेड़िए को मारने के आदेश दिए गए थे. जिसके बाद वन विभाग द्वारा शूटर बुलाकर चार भेड़िया को मार गिराया गया था.
