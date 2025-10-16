ETV Bharat / state

बहराइच में भेड़िए ने दो मासूमों सहित एक महिला पर फिर किया हमला

आदमखोर भेड़िए के हमले में अब तक चार मासूमों समेत एक दंपति की मौत हो चुकी है.

बहराइच में भेड़िए का आतंक
बहराइच में भेड़िए का आतंक (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 7:55 AM IST

बहराइच: जिले में भेड़िए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. बुधवार को कैसरगंज तहसील में भेड़िए ने दो मासूमों सहित एक महिला पर हमला कर घायल कर दिया. जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ने में जुट गई है. वहीं, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है.

ग्रामीणों के अनुसार, कैसरगंज तहसील के मंझारा तौकली ग्राम में बुधवार को अंजुदेवी (35) अपने घर के आंगन में सो रही थी. इसी दौरान भेड़िए ने उनके सिर पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. शोर मचाने पर ग्रामीणों के दौड़ने पर भेड़िए भाग गया.

वहीं बुधवार ही की रात करीब 9 बजे कोदहियनपुरवा गांव में राजेश कुमार यादव की 4 वर्षीय पुत्री राधिका घर के बाहर खेल रही थी. इसी दौरान भेड़िए ने बच्ची पर हमला कर दिया उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. बच्ची की चीख सुन दौड़े परिजनों ने हांका लगाना शुरू किया तो भेड़िए गन्ने के खेत में भाग गया.

वहीं तीसरी घटना करीब बुधवार की रात 12 बजे साइनपुरवा ग्राम में राजेश कुमार के 7 वर्षीय बेटे किशन घर के बाहर खेल रहा था, तभी भेड़िए ने उस पर हमला घायल कर दिया. इसके बाद पास में मौजूद परिजनों ने चिल्लाना शुरू किया तो भेड़िया भाग गया. मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम फिलहाल भेड़िए को पकड़ने में जुट गई है.

डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि टीमें लगातार गश्त कर रही है. लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है कि घरों के बाहर बच्चों को न जाने दे. चार स्थानों पर पिंजरे लगाए गए है. भेड़िए के जहां पर मौजूद होने की सूचना मिल रही है वहां टीम के द्वारा ड्रोन की मदद से रेस्क्यू की कार्रवाई की जा रही है.

अब तक 6 की मौत: आदमखोर भेड़िए के हमले में अब तक चार मासूमों सहित एक दंपती की मौत हो चुकी है. करीब 35 से अधिक लोग घायल हुए हैं.

