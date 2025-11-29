ETV Bharat / state

बहराइच में घर के बाहर खेल रहे मासूम को उठा ले गया भेड़िया, दोनों हाथ चबाए

बहराइच: जनपद में घर के बाहर खेल रहे मासूम को भेड़िया उठा ले गया और दोनों हाथ गन्ने के खेत में ले जाकर चबा डाले. इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. परिजनों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया. यहां से बहराइच मेडिकल कॉलेज लाया गया. मासूम की हालत में सुधार न होता देख डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया.

परिजनों के मुताबिक कैसरगंज थाना क्षेत्र इलाके में शुक्रवार को भेड़िए ने घर के बाहर दूसरों बच्चों के साथ खेल रहे 5 वर्षीय बच्चे पर दो भेड़ियों ने हमला कर दिया. भेड़िए उसे उठाकर गन्ने के खेत में ले गए. जब तक परिजन पीछे दौड़ते तब तक भेड़िओं ने गन्ने के खेत में मासूम के दोनों हाथों को चबा डाला. परिजनों ने जब गन्ने के खेत में हांका लगाना शुरू किया तो भेड़िया बच्चे को छोड़ फरार हो गया.

आनन-फानन में मासूम को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया. डॉक्टर ने हालत गंभीर देख बहराइच उसे लखनऊ रेफर कर दिया. मेडिकल कॉलेज इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर राजेश सोनकर ने बताया कि बच्चों के दोनों हाथों को जंगली जानवर ने खा लिया गया है. मासूम के शरीर पर भी गहरे जख्म के निशान हैं. हालात को गंभीर देख मासूम को मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफर किया गया है.



अब तक आठ की मौत: बता दें कि जिले में 9 सितंबर से शुरू हुए भेड़िए के हमले में अब तक एक दंपत्ति और 6 मासूमों की मौत हो चुकी है. करीब तीन दर्जन से अधिक लोग घायल हुए है.