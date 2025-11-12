ETV Bharat / state

बहराइच में घर के बाहर से मासूम को घसीट ले गया भेड़िया, बचाने दौड़ी बहन पर भी हमला

बहराइच में 9 सितंबर से शुरू हुए भेड़िए के हमले में अब तक 5 मासूमों व एक दंपत्ति की मौत हो चुकी है.

भेड़िए ने मासूम पर किया हमला
भेड़िए ने मासूम पर किया हमला (Photo credit: ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 7:47 AM IST

2 Min Read
बहराइच: यूपी के बहराइच में बीते मंगलवार घर के बाहर पानी लेने के लिए निकले मासूम पर भेड़िए ने हमला कर दिया. 8 साल के बच्चे को भेड़िया कुछ दूर तक घसीट ले गया. बचाने दौड़ी बहन पर भी भेड़िए ने हमला किया. परिजनों व ग्रामीणों ने जब शोर मचाना शुरू किया तो भेड़िया खेत में भाग गया. फिलहाल वन विभाग की टीम भेड़िये को पकड़ने में जुट गई है.

डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव के मुताबिक, महसी तहसील के अंतर्गत हरदी क्षेत्र में गंगापुर परसोहना के रहने वाले सोने लाल का पुत्र रोहित घर के बाहर पानी लेने के लिए गया था. इसी दौरान उस पर भेड़िए ने हमला किया है. इस हमले में बच्चा गंभीर रूप से घायल है. मासूम को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां से डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. वहां उसकी हालत में सुधार न होता देख डॉक्टरों ने लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है. परिजनों ने बताया कि रोहित के सिर पर भेड़िए के हमले से गहरी चोट आई है.

भेड़िए ने मासूम पर किया हमला (Video credit: ETV Bharat)

डीएफओ डॉ. राम सिंह यादव ने बताया कि घटना की जानकारी होते ही मौके पर कई टीमों को रवाना किया गया है. वहीं जांच में पता चला है कि आज दिन में एक लेपर्ड भी देखा गया है. मौके से जो पगचिह्न मिले हैं, वो भी काफी बड़े हैं. जांच की जा रही है. कई पिंजरे लगाए गए हैं. ड्रोन कैमरे से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही है. जल्द ही कार्रवाई की जाएगी. इधर, भेड़िये के लगातार हमले और इलाके में तेंदुआ देखे जाने के बाद लोगों के बीच दहशत का माहौल है.

अब तक 7 की मौत: बता दें कि बीते 9 सितंबर से शुरू हुए भेड़िए के हमले में अब तक 5 मासूमों व एक दंपत्ति की मौत हो चुकी है. तीन दर्जन से अधिक लोग इनके हमले में घायल हो चुके हैं. अब तक सर्च ऑपरेशन के दौरान चार भेड़ियों को गोली मारी जा चुकी है.

