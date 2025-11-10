बहराइच में भेड़िये ने घर के बाहर आग सेंक रहे मासूम पर किया हमला, परिजनों के दौड़ने पर छोड़कर भागा
बहराइच में 9 सितंबर से शुरू हुए भेड़िए के हमले में अब तक 5 मासूमों व एक दंपत्ति की मौत हो चुकी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2025 at 8:14 AM IST
बहराइच: यूपी के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर भेड़िए ने हमला कर दहशत फैला दी है. घर के बाहर आग सेंक रहे मासूम पर भेड़िये ने हमला कर दिया. शोर सुन दौड़े परिजनों ने जब हांका लगाया तो भेड़िया खेत की ओर भाग गया. हमले के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है.
महसी तहसील के हरदी थाना क्षेत्र के टेपरा ग्राम के रहने वाले दीपू शर्मा ने बताया कि उनका 6 वर्षीय बेटा विजय खाना खाकर घर के बाहर आग सेंक रहा था. इसी दौरान अचानक खेत से निकले भेड़िए ने उसपर हमला कर करीब 10 मीटर तक घसीटता हुआ लेकर जाने लगा. जिससे विजय शोर मचाने लगा. चीख सुन दौड़े परिजनों ने जब हांका लगाना शुरू किया तो भेड़िया खेत में मासूम को छोड़ भाग गया.
इसके बाद विजय को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया. विजय के चेहरे व सिर पर हमले से गंभीर जख्म है. प्राथमिक उपचार के बाद विजय को शहर के मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया. वहीं, विजय के परिजनों का कहना है कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद बच्चे की जान चली जाती. हमले की घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल व्याप्त है. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है.
डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर टीम को भेजा गया है. मिले पगचिह्न की जांच कराई जा रही है. घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. ड्रोन कैमरे से निगरानी कराई जा रही है.
अब तक 7 की मौत: बीते 9 सितंबर से शुरू हुए भेड़िए के हमले में अब तक 5 मासूमों व एक दंपत्ति की मौत हो चुकी है. तीन दर्जन से अधिक लोग इनके हमले में घायल हो चुके है. अब तक सर्च ऑपरेशन के दौरान चार भेड़िया को गोली भी मारी जा चुकी है. जिससे उनकी मौत भी हो चुकी है.
