कोटा: सिजेरियन डिलीवरी के बाद दो महिलाओं की मौत, 12 दवाओं के सैंपल लिए गए, उपयोग पर लगाई रोक
कोटा के नए अस्पताल में डिलीवरी के बाद दो प्रसूताओं की मौत से हड़कंप मच गया है.
Published : October 19, 2026 at 9:36 PM IST
कोटा. मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में एक बार फिर प्रसूताओं की मौत से हड़कंप मचा है. अस्पताल में 16 और 17 अक्टूबर को दो प्रसूताओं की मौत हो गई थी, जबकि एक प्रसूता की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. उसकी किडनी कम काम कर रही है. इस पूरे मामले में औषधि नियंत्रण संगठन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है. अस्पताल से 12 तरह की दवाइयों के 14 नमूने लिए गए हैं. इनमें इंजेक्शन और फ्लूइड दोनों शामिल हैं. इन नमूनों में एंटीबायोटिक, एलर्जी, बुखार, एसिडिटी, ब्लीडिंग रोकने और प्रसव के दौरान उपयोग होने वाली दवाइयां शामिल हैं. साथ ही इन दवाइयों के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है.
दवाइयों के इस्तेमाल पर तत्काल रोक: इन दवाइयों में लोकल परचेज और मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना के तहत सप्लाई होने वाली दवाइयां भी शामिल हैं. जिन दवाइयों के नमूने लिए गए हैं, उन सभी के संबंधित बैच की पूरे राजस्थान में वर्तमान सप्लाई रोक दी गई है. इसके साथ ही जांच टीम यह भी पता लगा रही है कि इन प्रसूताओं को कौन-कौन सी दवाइयां दी गई थीं, क्योंकि दोनों ही मामलों में परिजनों ने आरोप लगाया है कि किसी विशेष इंजेक्शन को लगाने के बाद ही मरीजों की तबीयत बिगड़ी थी. परिजनों के अनुसार, सिजेरियन डिलीवरी के बाद दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक थी.
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12 दवाओं के सैंपल लिए गए: कोटा के सहायक औषधि नियंत्रक प्रहलाद मीणा ने बताया कि उन्होंने रविवार और सोमवार दोनों दिन मेडिकल कॉलेज के आईसीयू और सेंट्रल ड्रग स्टोर पर कार्रवाई की है, जहां से दवाइयों के नमूने लिए गए हैं. उनकी जांच टीम में ड्रग कंट्रोल ऑफिसर संदीप कुमार, प्रकाश चौधरी, आसाराम मीणा, योगेश कुमार और दिनेश कुमावत शामिल हैं. इन नमूनों में मेरोपेनेम इंजेक्शन के दो बैच, नॉर्मल सेलाइन (एनएस) 100 एमएल, हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सीनेट इंजेक्शन, डोपामाइन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, पैरासिटामोल इन्फ्यूजन, पैंटोप्राजोल इंजेक्शन, ट्रैनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन, सेफ्ट्रिएक्सोन इंजेक्शन (500 एमजी व 1000 एमजी), सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन, सेफोपेराजोन और सल्बैक्टम इंजेक्शन, लेवेटिरासेटम इंजेक्शन व ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन शामिल हैं.
अस्पताल प्रशासन की सफाई: दूसरी तरफ, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन का कहना है कि बारां से रेफर होकर आई प्रसूता रोशन बैरवा पहले से ही गंभीर थी. उसने कोटा में पहले उपचार भी नहीं करवाया था और बारां के जिला अस्पताल से ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने के चलते उसे कोटा रैफर किया गया था. इसी जटिलता के चलते उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक पाई और उसकी मौत हो गई. उसकी हालत पहले से ही काफी गंभीर थी और यह बात परिजनों को पहले ही बता दी गई थी. इसी तरह, पहले मृत हुई रेशमा खान के मामले में भी ऐसी ही स्थिति थी. उसकी भी यह चौथी प्रेगनेंसी थी जो ऑपरेशन से हुई और इसमें काफी लंबा अंतराल था. दोनों ही मरीजों को हाई रिस्क श्रेणी में ही भर्ती किया गया था.
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