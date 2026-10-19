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कोटा: सिजेरियन डिलीवरी के बाद दो महिलाओं की मौत, 12 दवाओं के सैंपल लिए गए, उपयोग पर लगाई रोक

मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में ड्रग कंट्रोलर टीम ( ETV Bharat Kota )

कोटा. मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में एक बार फिर प्रसूताओं की मौत से हड़कंप मचा है. अस्पताल में 16 और 17 अक्टूबर को दो प्रसूताओं की मौत हो गई थी, जबकि एक प्रसूता की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. उसकी किडनी कम काम कर रही है. इस पूरे मामले में औषधि नियंत्रण संगठन ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है. अस्पताल से 12 तरह की दवाइयों के 14 नमूने लिए गए हैं. इनमें इंजेक्शन और फ्लूइड दोनों शामिल हैं. इन नमूनों में एंटीबायोटिक, एलर्जी, बुखार, एसिडिटी, ब्लीडिंग रोकने और प्रसव के दौरान उपयोग होने वाली दवाइयां शामिल हैं. साथ ही इन दवाइयों के उपयोग पर भी रोक लगा दी गई है.

दवाइयों के इस्तेमाल पर तत्काल रोक: इन दवाइयों में लोकल परचेज और मुख्यमंत्री निशुल्क दवाई योजना के तहत सप्लाई होने वाली दवाइयां भी शामिल हैं. जिन दवाइयों के नमूने लिए गए हैं, उन सभी के संबंधित बैच की पूरे राजस्थान में वर्तमान सप्लाई रोक दी गई है. इसके साथ ही जांच टीम यह भी पता लगा रही है कि इन प्रसूताओं को कौन-कौन सी दवाइयां दी गई थीं, क्योंकि दोनों ही मामलों में परिजनों ने आरोप लगाया है कि किसी विशेष इंजेक्शन को लगाने के बाद ही मरीजों की तबीयत बिगड़ी थी. परिजनों के अनुसार, सिजेरियन डिलीवरी के बाद दोनों की तबीयत बिल्कुल ठीक थी.