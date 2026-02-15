झारखंड में महाशिवरात्रि की धूम, शिवालयों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, निकलेगी भव्य शिव बारात
झारखंड के विभिन्न मंदिरों में महाशिवरात्रि के मौके पर भक्तों की भीड़ देखी गई है.
Published : February 15, 2026 at 4:15 PM IST
धनबाद/गिरिडीह/रांची/जामताड़ा/कोडरमा: महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर झारखंड के अलग-अलग जिले में श्रद्धालु शिवभक्ति में डूबे नजर आए. धनबाद के ऐतिहासिक बूढ़ा बाबा पातालेश्वर धाम में तड़के सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. करीब 327 वर्ष पुराने इस प्राचीन मंदिर में हजारों भक्तों ने लंबी कतारों में लगकर ‘हर-हर महादेव’ और ‘बम-बम भोले’ के जयघोष के साथ शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए.
धनबाद के अलकडीहा का यह बूढ़ा बाबा मंदिर आस्था का प्रमुख केंद्र है. मंदिर के निर्माण के पीछे एक रोचक और आस्था से जुड़ी कथा प्रचलित है. कहा जाता है कि वर्षों पहले यह पूरा इलाका घने जंगलों से आच्छादित था. स्थानीय निवासी हुटू मोदी की एक काली गाय प्रतिदिन जंगल की ओर चली जाती थी और घर लौटने पर दूध नहीं देती थी. बताया जाता है कि गाय जंगल में स्वत: शिवलिंग पर दूध देती थी. जिसके बाद वहां मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसे आज बूढ़ा बाबा पातालेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है.
भक्तों की भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रबंधन समिति और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं. थाना प्रभारी सुमन कुमार की देखरेख में पुलिस बल तैनात है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो और कतारें व्यवस्थित बनी रहे. मंदिर कमेटी के अनुसार रात में बारात निकाली जाएगी, जो शिव विवाह की झांकी प्रस्तुत करेगी. कमेटी ने बताया कि 17 फरवरी को बालक भोजन और महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है.
गिरिडीह के शिव मंदिर हरिहरधाम में उमड़ी भीड़
गिरिडीह के बगोदर स्थित शिव मंदिर हरिहरधाम में पूजा-अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है. रविवार को अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं का आना जारी है. इस बीच गिरिडीह डीसी राम निवास यादव भी बगोदर पहुंचे एवं भोले बाबा के दरबार में मत्था टेका. उन्होंने मंदिर परिसर की व्यवस्था का भी जायजा लिया. श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध कराने और व्यवस्थित करने के लिए पुलिस के द्वारा सहयोग किया जा रहा है. महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती है. मंदिर के प्रबंधक भीम यादव ने बताया कि अहले सुबह से श्रद्धालुओं का आना जारी है. अब तक दस हजार से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने मत्था टेका है.
रांची में शिव भक्तों में देखी जा रही है विशेष धूम
महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रांची में शिव भक्ति कार्यक्रमों की विशेष धूम देखी जा रही है. शहर के विभिन्न क्षेत्रों में धार्मिक आयोजनों का सिलसिला जारी है. जहां हजारों की संख्या में शिव भक्त शामिल होकर भगवान भोलेनाथ की आराधना में लीन हैं. इसी क्रम में वैश्विक शिव शिष्य परिवार की ओर से एक भव्य शिव भक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. मंच से शिव महिमा का गुणगान किया गया और भक्तों ने सामूहिक रूप से 'ओम नमः शिवाय' का जाप कर वातावरण को शिवमय बना दिया.
आयोजन स्थल को आकर्षक सजावट और रोशनी से सजाया गया था. कई भक्त पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे, जिससे कार्यक्रम में धार्मिक उत्साह और बढ़ गया. आयोजन के दौरान शिव बारात की तैयारियों की भी झलक देखने को मिली. विभिन्न समितियों द्वारा झांकियां तैयार की जा रही हैं, जिनमें भगवान शिव, माता पार्वती और शिवगणों की झलक प्रस्तुत की जाएगी. शिव बारात को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है. कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आयोजन समितियों के सदस्य और स्वयंसेवक सक्रिय रूप से व्यवस्था संभालते नजर आए. सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन की ओर से भी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं.
जामताड़ा के शिवालयों में शिव भक्तों की उमड़ी भीड़
महाशिवरात्रि को लेकर जामताड़ा के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालु और शिव भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है. रविवार सुबह से ही शिव मंदिरों में श्रद्धालु बाबा के जलाभिषेक करने के लिए आ रहे हैं. शिव भक्त श्रद्धालु महाशिवरात्रि को व्रत भी रखते हैं. शिवरात्रि को लेकर आकर्षक विद्युत रोशनी और फूलों से शिवालयों को सजाया गया है. भजन कीर्तन और महाप्रसाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. जिले में बालेश्वर धाम दुखिया बाबा मंदिर भी खास आकर्षण का केंद्र होता है.
महाशिवरात्रि के मौके पर कोडरमा के ध्वजाधारी धाम में दो दिवसीय मेला
महाशिवरात्रि के मौके पर कोडरमा के ध्वजाधारी धाम पर दो दिवसीय शिवरात्रि मेले का आयोजन किया गया है. यहां बड़ी संख्या में शिवभक्त पहुंच रहे हैं और 777 सीढ़ियां चढ़कर बाबा भोले को जलाभिषेक कर रहे हैं. शिवरात्रि के मौके पर लगने वाले दो दिवसीय मेले में करीब 1 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है. जिसको लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. जगह-जगह महिला और पुरूष सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है. पूरे मेला परिसर में सीसीटीवी लगाए गए हैं. इसके साथ ही एनसीसी के कैडेट और मेला कमेटी के वालंटियर श्रद्धालुओं की सहायता और भीड़ कंट्रोल में लगे हुए हैं.
