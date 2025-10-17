ETV Bharat / state

JAISALMER BUS FIRE: बस में धमाके से ही लगी थी आग, स्लीपर सीटें आई थीं चपेट में, जिंदा बचे यात्री का खुलासा

लक्ष्मण ने बताया कि उसे बस इतना याद है कि बस में तेज धमाका हुआ था. उसके बाद आंखों में धुआं भर गया था. लोगों ने ही बाहर निकाला. बाहर निकलने वाले हम करीब आठ लोग थे. इसके बाद पता नहीं चला. एम्बुलेंस से जोधपुर ले आए थे. लक्ष्मण के बयान से इस बात की पुष्टि होती है कि बस में कोई धमाका हुआ था, जिसके बाद आग लगी थी. लक्ष्मण के अनुसार बस में काफी सवारियां थीं. अस्पताल अधीक्षक डॉ. फतेह सिंह भाटी ने बताया कि एक मरीज को छुट्टी दी गई है. अभी कई गंभीर हैं. स्वास्थ्य में सुधार के साथ अन्य की छुट्टी होगी.

जोधपुर: जैसलमेर बस अग्निकांड में झुलसे एक घायल शेरगढ़ क्षेत्र के सेतरावा निवासी 35 वर्षीय लक्ष्मण को शुक्रवार को महात्मा गांधी अस्पताल से छुट्टी मिल गई. वह 5 फीसदी झुलसा था. उसने बताया कि बस में कोई धमाका हुआ था, जिसके बाद आग लगी थी. इससे इस आशंका को बल​ मिला है कि एसी के कंप्रेशर में विस्फोट से आग लगी. ​इधर, तीन दिन के उपचार के बाद अस्पताल के प्लास्टिक सर्जन डॉ. रजनीश गालवा और उनकी टीम ने लक्ष्मण को नए जीवन की बधाई के साथ रवाना किया.

लक्ष्मण ने होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रखा है और जैसलमेर के एक होटल में काम करता है. उन्होंने बताया कि मंगलवार को वह सेतरावा के लिए बस में सवार हुआ था. जैसलमेर से निकलने के कुछ देर बाद ही धमाका हो गया. लक्ष्मण ने बताया कि वह स्लीपर सीट पर था. धमाका ऊपर की तरफ हुआ था, इसलिए स्लीपर में धुआं-धुआं हो गया. कांच भी मजबूत थे, उनको तोड़ना आसान नहीं था.

एसी में विस्फोट की आशंका: इससे पहले घटना के बाद चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा था कि बस के एयर कंडीशन कंप्रेशर में विस्फोट होने से आग लगी थी. एसी बस में एयर कंडीशन का सेटअप पूरा छत पर ही लगा होता है, अंत में कंप्रेशर होता है. घायल लक्ष्मण बस के ऊपरी हिस्से में बने केबिन में था. लक्ष्मण के मुताबिक कंप्रेशर में विस्फोट से सबसे पहले स्लीपर सीटें आग की चपेट में आई थी. उनमें सो रहे लोग आग में झुलस गए.

स्लीपर सीट पर ही पीर मोहम्मद ने खोए थे अपने बच्चे: भागों का गांव निवासी पीर मोहम्मद अपनी पत्नी इमामत, बेटे इरफान, युनुस और बेटी हसीना तथा रिश्तेदार भागू बानो के साथ रवाना हुए थे. बच्चों को ऊपर की स्लीपर सीट में बैठा दिया था. जब आग लगी तो वह उन्हें निकाल नहीं पाया. इरफान और हसीना जिंदा जल गए, जबकि युनुस को गंभीर अवस्था में जोधपुर लाया गया था, जिसने बुधवार को दम तोड़ दिया. उसकी रिश्तेदार भागू बानो की भी मौत हो गई थी.

अब तक 22 की मौत: जैसलमेर से कुछ दूरी पर मंगलवार को दोपहर में हुए इस हादसे में अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है. 13 लोगों का अभी महात्मा गांधी अस्पताल में उपचार चल रहा है. 18 शव डीएनए जांच के बाद परिजनों को सुपुर्द किए जा चुके हैं. एक शव अभी भी मोर्चरी में है, जिसके लिए कोई परिजन सामने नहीं आया है.