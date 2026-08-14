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लखनऊ के सीजी सिटी में 15 अगस्त से देखिए नौसेना का शौर्य, 2 हफ्ते फ्री एंट्री, जानिए कितना होगा किराया

लखनऊ : सीजी सिटी में अर्बन वेट लैंड के पास बना नौसेना का शौर्य संग्रहालय 15 अगस्त से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण संग्रहालय का संचालन करेगा. शुरूआत के दो सप्ताह तक लोगों के लिए निःशुल्क प्रवेश की सुविधा रहेगी. इसके बाद बच्चों के लिए 25 व व्यस्कों के लिए 50 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट लगेगा. एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर नागरिकों के लिए संग्रहालय खोलने के आदेश जारी कर दिये हैं.

लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 मई को संग्रहालय का लोकार्पण किया था. अब लखनऊ विकास प्राधिकरण इसका संचालन व अनुरक्षण करेगा. आजादी के इस महापर्व के अवसर पर शनिवार से संग्रहालय आम लोगों के लिए खोला जा रहा है. संग्रहालय सुबह 10ः00 बजे से रात 8ः00 बजे तक खुलेगा. उपाध्यक्ष ने बताया कि 15 अगस्त को तीन यूपी नेवल यूनिट यहां ध्वजारोहण करेगी.

समुद्री गश्ती विमान देगा रोमांच : नौसेना शौर्य संग्रहालय में टीयू-142 समुद्री गश्ती विमान स्थापित किया गया है, जो अपनी खूबियों और सेना के अप्रतिम शौर्य का साक्षात्कार कराएगा. यहां लोग भारतीय नौसेना के विशेष पोत आइएनएस गोमती का पूरा ब्योरा जान सकेंगे. साथ ही पोत के लिए उपयोगी रहे कैपस्टन ड्रम का दीदार करेंगे. इसके अलावा सीईटी 53 एम पनडुब्बी अवरोधक लोगों को आकर्षित करेगी. इसके पास में ही आसमान में निशाना साधती एके-726 मीडियम रेंज तोप लोगों को रोमांच से भर देगी.