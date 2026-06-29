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छपरा में डबल मर्डर के गवाह की गोली मारकर हत्या, भाई की हालत गंभीर

बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग: मेथवलिया चौक के पास पहले से घात लगाए दो-तीन बाइक सवार बदमाशों ने दोनों भाइयों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. पंकज राय को सिर में गोली लगी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई. मनीष राय के कान के पास गोली लगने से वे गंभीर रूप से घायल हुए.

डबल मर्डर के गवाह की हत्या: मृतक पंकज कुमार राय (35 वर्ष) मेथवलिया गांव निवासी रामदेव राय के पुत्र हैं. उनके छोटे भाई मनीष कुमार राय का इलाज पीएमसीएच में चल रहा है. दोनों भाई रिश्तेदार की शादी से लौट रहे थे, तभी हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया.

गवाह के भाई की हालत नाजुक: परिजनों ने दोनों को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने पंकज को मृत घोषित कर दिया. मनीष को प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच रेफर किया गया. एएसपी रामपुकार सिंह सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली.

अधिवक्ता पिता पुत्र हत्याकांड से जुड़ा मामला (ETV Bharat)

परिजनों का आक्रोश: आक्रोशित परिजनों ने शव लेकर मेथवलिया चौक पर मुख्य सड़क जाम कर प्रदर्शन किया. लगभग दो घंटे तक यातायात बाधित रहा. परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्होंने पहले कई बार पुलिस से सुरक्षा मांगी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

पुलिस की कार्रवाई: एएसपी रामपुकार सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है. संदिग्धों के घरों पर छापेमारी शुरू कर दी गई है और दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. फरार आरोपितों की तलाश जारी है, जल्द सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

"देर रात पंकज कुमार राय शादी समारोह से लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है. घटना में उनका भाई भी गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज पीएमसीएच में चल रहा है. कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. एसआईटी का गठन किया गया है."- रामपुकार सिंह, एएसपी, सारण

पुराने मामले से कनेक्शन: परिजनों का आरोप है कि यह हत्या 2024 में जमीन विवाद में हुए अधिवक्ता राम अयोध्या राय और पुत्र सुनील कुमार राय के डबल मर्डर से जुड़ी है. पंकज कुमार राय इस मामले के महत्वपूर्ण गवाह थे. पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.