पानीपत कोर्ट में गवाही देने आए युवक पर लाठी-डंडों से हमला, 5 गाड़ियां भी तोड़ी, सीसीटीवी में कैद वारदात
पानीपत कोर्ट परिसर में वकीलों के चैंबर वाली बिल्डिंग के पीछे तारीख पर गवाही देने पहुंचे एक युवक पर हथियारबंद युवकों ने हमला किया.
Published : October 8, 2026 at 5:46 PM IST
पानीपत: गुरुवार को पानीपत कोर्ट परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब वकीलों के चैंबर वाली बिल्डिंग के पीछे पार्किंग में तारीख पर गवाही देने पहुंचे एक युवक पर हथियारबंद युवकों ने हमला कर दिया. हमलावरों ने युवक को लाठी-डंडों, गंडासियों और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद हमलावरों ने पार्किंग में खड़ी करीब पांच गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की. घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया.
पानीपत कोर्ट में गवाह पर हमला: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, करीब डेढ़ साल पहले हुए आपसी विवाद का मामला अदालत में विचाराधीन है. इसी मामले में तारीख पर दोनों पक्ष कोर्ट पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता पक्ष के दो युवक वकीलों के चैंबरों के पीछे पार्किंग में पहुंचे थे. इस दौरान दूसरे पक्ष के कई युवक वहां आए और दोनों पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से पार्किंग में अफरा-तफरी मच गई. हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए.
प्रत्यक्षदर्शी वकील ने बताया घटनाक्रम: प्रत्यक्षदर्शी वकील ने बताया कि दोपहर करीब एक बजे लंच ब्रेक के दौरान उन्होंने एक युवक को कई लोगों द्वारा लाठी-डंडों से बुरी तरह पीटते देखा. उनके अनुसार युवक के गिरने के बाद भी उसके सिर पर वार किए गए. वकील ने बताया कि हमलावरों ने जाते समय दो-तीन गाड़ियों में तोड़फोड़ की. उन्होंने कहा कि कोर्ट जैसी जगह पर इस तरह की घटना से वकीलों और आम लोगों में भी सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा हुई है.
परिजन का दावा- 8 से 10 हमलावरों की पहचान: घायल के परिजन ने दावा किया कि हमलावरों की संख्या काफी अधिक थी और इनमें से 8-10 लोगों को पहचान लिया गया है. उन्होंने कुछ आरोपियों के नाम भी पुलिस को बताए हैं. परिजन का आरोप है कि हमलावरों के पास गंडासियां, लोहे की रॉड और लाठी-डंडे थे. साथ ही उन्होंने पार्किंग के बाहर तीन-चार राउंड फायर होने का भी दावा किया. मौके पर मौजूद वकील ने फायरिंग की बात से इनकार करते हुए कहा कि उन्होंने फायरिंग नहीं देखी. ऐसे में फायरिंग हुई या नहीं, इसकी पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.
कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल: घटना के बाद कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं. प्रत्यक्षदर्शी वकील ने कहा कि कोर्ट में लोग न्याय की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन परिसर में इस तरह की वारदात होना गंभीर चिंता का विषय है. उन्होंने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने की मांग की.
पानीपत पुलिस मामले की जांच में जुटी: सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने घायल के बयान और मौके से मिले तथ्यों के आधार पर जांच शुरू कर दी है. हमले के कारणों, आरोपियों की पहचान, वाहनों में तोड़फोड़ और फायरिंग के दावे समेत पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है.
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