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पानीपत कोर्ट में गवाही देने आए युवक पर लाठी-डंडों से हमला, 5 गाड़ियां भी तोड़ी, सीसीटीवी में कैद वारदात

Attack on youth Panipat Court ( ETV Bharat )

पानीपत: गुरुवार को पानीपत कोर्ट परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब वकीलों के चैंबर वाली बिल्डिंग के पीछे पार्किंग में तारीख पर गवाही देने पहुंचे एक युवक पर हथियारबंद युवकों ने हमला कर दिया. हमलावरों ने युवक को लाठी-डंडों, गंडासियों और लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा. हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद हमलावरों ने पार्किंग में खड़ी करीब पांच गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की. घायल को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया.

पानीपत कोर्ट में गवाह पर हमला: प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, करीब डेढ़ साल पहले हुए आपसी विवाद का मामला अदालत में विचाराधीन है. इसी मामले में तारीख पर दोनों पक्ष कोर्ट पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि शिकायतकर्ता पक्ष के दो युवक वकीलों के चैंबरों के पीछे पार्किंग में पहुंचे थे. इस दौरान दूसरे पक्ष के कई युवक वहां आए और दोनों पर हमला कर दिया. अचानक हुए हमले से पार्किंग में अफरा-तफरी मच गई. हमलावर वारदात के बाद मौके से फरार हो गए.