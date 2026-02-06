झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर शुक्रवार नाम वापसी का दिन, शनिवार को मिलेगा चुनाव चिन्ह
राज्य निर्वाचन आयोग शुक्रवार को नाम वापसी के साथ ही यह तय करेगा कि इस चुनाव में कितने प्रत्याशी अंतिम रूप से चुनाव लड़ेंगे.
रांची: झारखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं. शुक्रवार को स्क्रूटनी के बाद नगर निगम चुनाव के लिए दाखिल नामांकन की वापसी की तिथि निर्धारित है. नाम वापसी के साथ ही यह तय हो जाएगा कि इस चुनाव में कितने प्रत्याशी अंतिम रूप से चुनाव मैदान में डटे हुए हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संबंधित जिलों में शनिवार को इन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जायेगा.
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधेश्याम प्रसाद के अनुसार, पार्षद, महापौर और अध्यक्ष के लिए 50-50 चुनाव चिन्ह दिए गए हैं, जिसे प्रत्याशियों को आवंटित किया जायेगा. उन्होंने कहा कि एक ही बैलेट पेपर में निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम, फोटो और चुनाव चिन्ह रहेगा. पार्षद पद के लिए उजला और महापौर, अध्यक्ष पद के लिए पिंक रंग का बैलेट पेपर रहेगा.
माचिस की डिब्बी से लेकर लोटा तक होंगे चुनाव चिन्ह
नगर निकाय चुनाव में माचिस की डिब्बी से लेकर लोटा तक प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रत्याशियों को मिलेगा. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी प्रतीक चिन्हों में एयर कंडीशनर, हवाई जहाज, सिलाई मशीन, अलमारी, कुर्सी, टेबल, बाल्टी, ताला-चाबी, गैस सिलेंडर, नारियल, सेब आदि होंगे. आयोग ने पार्षद और महापौर/अध्यक्ष के लिए अलग-अलग प्रतीक चिन्ह जारी किया है. राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक, एक बार आवंटित चुनाव चिन्ह अंतिम होगा और बदलाव के लिए आयोग की पूर्व स्वीकृति जरूरी होगी.
27 फरवरी को आएंगे चुनाव के परिणाम
गौरतलब है कि झारखंड में 23 फरवरी को 48 नगर निकायों में सुबह सात बजे से मतदान होंगे. जिसका परिणाम 27 फरवरी को आयेगा. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार, स्क्रूटनी के बाद महापौर/अध्यक्ष पद के लिए कुल 598 अभ्यर्थी हैं, जिसमें 251 महिला हैं. वहीं पार्षद पद के लिए चुनाव मैदान में स्क्रूटनी के बाद 5,957 प्रत्याशी हैं, जिसमें 2,978 महिला प्रत्याशी हैं.
