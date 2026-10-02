दिल्ली में बढ़ी गर्मी, प्रदूषण में भी हुआ इजाफा, जानें बारिश को लेकर IMD का नया अपडेट
राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 160 अंक पर बना हुआ है.
Published : October 2, 2026 at 8:13 AM IST
नई दिल्ली:दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम शुष्क बना रहेगा और आसमान साफ रहने वाला है, लेकिन अक्टूबर के पहले ही दिन दिल्ली की हवा खराब होती नजर आ रही है. दिल्ली में गुलाबी ठंड के साथ ही अब प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है.
भारतीय मौसम विभाग के अनुसार कल गुरुवार को राजधानी का मौसम भी अपेक्षाकृत गर्म रहा. शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है. वहीं. न्यूनतम तापमान 24 डिग्री दर्ज किया गया जोकि सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक है. वहीं, पालम में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 35.3 डिग्री सेल्सियस रिज में 34.4 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है.
Delhi: Morning visuals from the India Gate–Kartavya Path area in New Delhi showed light haze. The Air Quality Index (AQI) was around 160, indicating “Unhealthy” air quality. pic.twitter.com/lhjrWUJAtj— IANS (@ians_india) October 2, 2026
आज के मौसम का हाल
मौसम विभाग के अनुसार आज शुक्रवार को आसमान साफ रहेगा और दिन में तेज धूप रहेगी. दिन के समय मौसम गर्म रहेगा. शहर का अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21से 23 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, इस दौरान उत्तर-पश्चिमी हवाएं 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेंगी. आने वाले दिनों में भी कमोबेश ऐसा ही मौसम बना रहने का अनुमान है लेकिन मौसम विभाग के अनुसार 6-7 अक्टूबर को बारिश के आसार है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 160 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 148, गुरुग्राम में 142, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 129 और नोएडा में 138 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
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