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दिल्ली में बढ़ी गर्मी, प्रदूषण में भी हुआ इजाफा, जानें बारिश को लेकर IMD का नया अपडेट

दिल्ली-NCR में बड़ी ठंड ( फाइल फोटो )

नई दिल्ली:दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम शुष्क बना रहेगा और आसमान साफ रहने वाला है, लेकिन अक्टूबर के पहले ही दिन दिल्ली की हवा खराब होती नजर आ रही है. दिल्ली में गुलाबी ठंड के साथ ही अब प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है.