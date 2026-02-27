ETV Bharat / state

बीकानेर में होलाष्टक लगने के साथ ही रम्मतों का दौर शुरू, 400 साल से चली आ रही परंपरा

बीकानेर: फाल्गुनी बयार की मस्ती में डूबे बीकानेर में होली का क्रेज रहता है. कहा जाता है कि ब्रज के बाद सबसे ज्यादा चर्चित होली बीकानेर की है. होलाष्टक लगने के साथ ही शहर में होली पर रौनक के रूप में दिवाली सा माहौल में नजर आता है. होली के गीतों के साथ चंग की थाप भी सुनाई देती है. बीकानेर शहर के अंदरूनी क्षेत्र जहां अधिसंख्या में पुष्करणा ब्राह्मण निवास करते हैं, जिनकी वजह से बीकानेर की होली विश्व प्रसिद्ध है. शहर में बसंत पंचमी के साथ ही रम्मतों के अभ्यास का आयोजन शुरू हो जाता है. दरअसल, किसी न किसी विषय पर मंचित होते नाटक की तरह ये मंचन होता है, जिसे रम्मत कहा जाता है.

रम्मत अब बन गई परंपरा: बीकानेर के बिस्सों के चौक में करीब 400 साल से आयोजित हो रही भक्त पूर्णमल और शहजादी नौटंकी दो रम्मत का आयोजन होता है. हर एक साल के अंतराल में एक रम्मत होती है. इस बार यहां भक्त पूर्णमल की रम्मत का मंचन हुआ. रम्मत के मुख्य कलाकार किशन कुमार बिस्सा कहते हैं कि मनोरंजन के नाम पर त्योहार के मौके पर अपनों को एक जगह एकत्रित करने के उद्देश्य से शुरू हुई यह रम्मत अब परंपरा बन चुकी है. बिस्सा कहते हैं कि वो अपने परिवार की छठी पीढ़ी के व्यक्ति हैं, जो इस रम्मत से जुड़े हैं. वे कहते है कि मैं पिछले 49 साल से रम्मत में भूमिका निभा रहा हूं.