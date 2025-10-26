खरना पूजन के साथ ही छठव्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू, सोमवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को देंगे अर्घ्य
छठ पूजा के दूसरे दिन खरना पूजन के बाद व्रतियों ने प्रसाद ग्रहण किया. अब व्रती 36 घंटे तक निर्जला उपवास पर रहेंगे.
Published : October 26, 2025 at 7:50 PM IST
रांची: बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ अब वैश्विक लोकपर्व का रूप ले चुके लोक आस्था का महापर्व छठ के चार दिवसीय अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है. महापर्व के दूसरे दिन आज शाम में छठ व्रतियों ने खरना पूजन किया. खरना पूजन के साथ ही छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास और भगवान भास्कर की आराधना शुरू हो गयी है.
बिहार-झारखंड के सबसे बड़े लोक आस्था का महापर्व छठ की विशेष महत्ता है. राजधानी रांची सहित राज्यभर में परंपरागत छठ गीतों के बीच छठव्रतियों ने खरना पूजन किया. खरना पूजन के बाद छठ व्रतियों द्वारा प्रसाद के रूप में परंपरागत तरीके से बनायी गयी खीर-रोटी ग्रहण करने के बाद अन्य लोगों ने भी खरना का प्रसाद ग्रहण किया.
लोक आस्था के इस महापर्व में शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाता है. सदियों से चली आ रही परंपराओं का खास ख्याल रखा जाता है. पारंपरिक छठ गीतों के साथ गुड़ और अरवा चावल से परंपरागत चूल्हे पर गोइठा और आम की लकड़ी की आंच पर बनें खीर, शुद्ध देसी घी लगी तवा पर बनीं रोटी और केले का प्रसाद श्रद्धा और भक्तिभाव ने छठव्रतियों के ग्रहण करती हैं. इसके बाद यही खीर और रोटी छठ व्रती और मित्र परिजन को प्रसाद के रूप में दिया जाता है. आज के दिन नमक और अन्य अनाजों को नहीं छूने की भी परंपरा है.
कल शाम में अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाएगा अर्घ्य
चार दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत शनिवार को नहाय खाय से हुई थी. आज रविवार को छठव्रतियों ने खरना के साथ 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू किया है. कल 27 अक्टूबर की शाम अस्ताचलगामी सूर्य को छठव्रती नदी, तालाब, पोखर या किसी अन्य जलाशय में खड़ा होकर अर्घ्य देंगे. 28 अक्टूबर (मंगलवार) की सुबह उदयाचल गामी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही इस चार दिवसीय महापर्व छठ का समापन हो जाएगा.
हर वर्ष कार्तिक और चैत्र महीने में मनाया जाता है महापर्व छठ
लोक आस्था का महापर्व छठ, एक ऐसा लोक पर्व है जो साल में दो बार मनाया जाता है. हर वर्ष चैत्र माह और कार्तिक महीने में यह त्योहार पूरी आस्था और भक्ति भाव से मनाया जाता है. इस त्योहार में साफ सफाई, शुद्धता और पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है.
ऐसी मान्यता है कि भगवान आदित्यनाथ की पूजा अर्चना से जातक और समस्त विश्व का कल्याण होता है. छठव्रती और उनके परिजनों को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है. रोग व्याधि से मुक्ति मिलती है. वंश की वृद्धि होती है.
इसे भी पढे़ं- स्पेन से छठ मनाने कोडरमा पहुंचे नीरज सिंह, सात समुंदर पार से भी खींच लाती है आस्था!
इसे भी पढ़ें- परदेस में भी आस्था का उत्सव: लॉस एंजेलिस में भारतीय परिवार श्रद्धा और भक्ति से मना रहें है छठ महापर्व
इसे भी पढ़ें- देवघर में छठ तैयारी का अंतिम चरण, घाटों पर सजे सुरक्षा के पहरे, बिहार के चुनावी हवा में घुली आस्था की अग्नि परीक्षा!