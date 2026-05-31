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काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सहयोग से अब बाल सुधार गृह के बच्चों का भविष्य संवरेगा

बीएचयू और उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए गठबंधन किया ( Photo Credit; ETV Bharat )