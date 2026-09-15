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भरतपुर में दिग्गज धराशायी, अब महापौर की कुर्सी पर नए चेहरों की नजर, चर्चा में ये नाम...जानिए

भरतपुर: नगर निगम चुनाव के नतीजों ने भरतपुर की सियासत में कई पुराने समीकरण उलट दिए हैं. जिन चेहरों को निगम की राजनीति में मजबूत माना जाता था. उनमें कई चुनावी मैदान में धराशायी हो गए तो पहली बार पार्षद बनी महिलाओं ने नई राजनीतिक संभावनाओं के दरवाजे खोल दिए. महापौर पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने के बीच अब निगाहें उन नए चेहरों पर टिक गई, जिनके परिवारों की भाजपा में पकड़ और स्थानीय स्तर पर प्रभाव माना जाता है.

फिलहाल व्यवसायी की पत्नी निशा अग्रवाल, डबल ए क्लास ठेकेदार की पत्नी लक्ष्मी, पूर्व महापौर शिव सिंह भोंट की पत्नी विचित्रा सिंह, प्रभावशाली मिष्ठान व्यवसायी परिवार से जुड़ी अम्बिका सैनी एवं तीसरी बार की पार्षद अनुराधा सिंह के नाम चर्चा में हैं. अनुराधा के पति भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं. खास बात है कि 65 सदस्यीय निगम में 36 निर्दलीयों की जीत और 28 महिला पार्षदों के चुने जाने से महापौर का चुनाव महज पार्टी के फैसले से नहीं, बल्कि पार्षदों के समर्थन के जटिल सियासी गणित से तय होने के आसार हैं.

दिग्गजों की हार ने बदला पूरा समीकरण: राजनीतिक विश्लेषक राजेश खंडेलवाल ने बताया कि इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि पुराने राजनीतिक प्रभाव को मतदाताओं ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया. कई चर्चित चेहरों और राजनीतिक परिवारों को हार का सामना करना पड़ा. यही वजह है कि अब महापौर की रेस में भी पारंपरिक रूप से मजबूत माने जाने वाले चेहरों के बजाय नए नामों की चर्चा शुरू हो गई.

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घर में हारी डिप्टी मेयर की पत्नी: सबसे चर्चित नतीजों में वार्ड 18 का परिणाम शामिल है, जहां भाजपा की मीनू सिंह, जो उप महापौर गिरीश चौधरी की पत्नी हैं, चुनाव हार गईं. उनके सामने कांग्रेस की मीनू डागुर ने जीत दर्ज की. यह परिणाम इसलिए भी अहम है क्योंकि निगम के मौजूदा सत्ता तंत्र से जुड़े परिवार को अपने ही वार्ड में हार का सामना करना पड़ा. खास बात यह रही कि गिरीश चौधरी ने उप महापौर रहते हुए कांग्रेस छोड़कर भाजपा जॉइन की थी.

पूर्व महापौर खुद हारे, पत्नी ने दर्ज की जीत: वार्ड 17 का परिणाम भी महापौर की संभावित रेस के लिहाज से खास है. यहां पूर्व महापौर शिव सिंह भोंट की पत्नी विचित्रा सिंह चुनाव जीत गईं, जबकि शिव सिंह भोंट खुद चुनाव हार गए. पति की हार और पत्नी की जीत ने इस परिवार की राजनीतिक स्थिति को नया मोड़ दिया है. विचित्रा सिंह के पक्ष में सबसे बड़ा पहलू यह है कि उनके परिवार के पास निगम की राजनीति का प्रत्यक्ष अनुभव है.

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व्यवसायी परिवार से निशा : वार्ड 28 से निशा अग्रवाल पहली बार पार्षद बनी हैं. उनके पति यश अग्रवाल व्यवसायी हैं और भाजपा में अच्छी पहचान बताई जाती है. निशा के लिए यह निगम की राजनीति में पहली पारी है, लेकिन परिवार की सामाजिक और राजनीतिक पहुंच उनके नाम को चर्चा में ला रही है. पार्टी नए चेहरे पर दांव लगाने का फैसला करती है तो निशा का नाम प्रमुख विकल्पों में रह सकता है.