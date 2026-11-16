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मौसम में बदलाव के साथ देशी-विदेशी पावणों से गुलजार सूर्यनगरी...खींच लाया मेहरानगढ़-उम्मेद भवन का आकर्षण

उम्मेद भवन म्यूजियम देखते पर्यटक ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: सूर्यनगरी में सर्दी दस्तक दे चुकी है. पारे में गिरावट से सुबह-शाम गुलाबी सर्दी महसूस होने लगी है. मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बादलों की आवाजाही और हवाएं चलने से तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया. इधर, जोधपुर शहर में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है. हर दिन हजारों देशी विदेशी पावणे आ रहे हैं, जो मेहरानगढ़ एवं उम्मेद भवन के साथ भीतरी शहर की तंग गलियों, नीले घरों (ब्लू हाउस), जसवंत थड़ा की बारीक नक्काशी और प्राचीन बावड़ियों (झालरों) देखने निकल रहे हैं. मेहरानगढ़ में दो सप्ताह में हजारों लोगों ने भ्रमण किया, जबकि अक्टूबर माह में 1,87,000 सैलानी सूर्यनगरी पहुंचे.