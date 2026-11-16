मौसम में बदलाव के साथ देशी-विदेशी पावणों से गुलजार सूर्यनगरी...खींच लाया मेहरानगढ़-उम्मेद भवन का आकर्षण
नवंबर के पहले दो सप्ताह में उम्मेद भवन पैलेस म्यूजियम देखने कुल पर्यटक 24,750 आए.
Published : November 16, 2026 at 6:13 PM IST
जोधपुर: सूर्यनगरी में सर्दी दस्तक दे चुकी है. पारे में गिरावट से सुबह-शाम गुलाबी सर्दी महसूस होने लगी है. मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से बादलों की आवाजाही और हवाएं चलने से तापमान में गिरावट का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया. इधर, जोधपुर शहर में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है. हर दिन हजारों देशी विदेशी पावणे आ रहे हैं, जो मेहरानगढ़ एवं उम्मेद भवन के साथ भीतरी शहर की तंग गलियों, नीले घरों (ब्लू हाउस), जसवंत थड़ा की बारीक नक्काशी और प्राचीन बावड़ियों (झालरों) देखने निकल रहे हैं. मेहरानगढ़ में दो सप्ताह में हजारों लोगों ने भ्रमण किया, जबकि अक्टूबर माह में 1,87,000 सैलानी सूर्यनगरी पहुंचे.
मेहरानगढ़-उम्मेद भवन देखने पहुंचे 77 हजार पर्यटक: उम्मेद भवन पैलेस म्यूजियम के प्रबंधक उम्मेद सिंह राठौड़ ने बताया कि देशी व विदेशी पर्यटक उम्मेद भवन पैलेस की बेजोड़ स्थापत्य कला व उम्मेद भवन पैलेस म्यूजियम देखने आते हैं. नवंबर के पहले दो सप्ताह में उम्मेद भवन पैलेस म्यूजियम देखने कुल पर्यटक 24,750 आए. इनमें देशी पर्यटक 23,919 व विदेशी पर्यटक 831 शामिल है. मेहरानगढ़ म्यूजियम देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या 52,522 है. इसमें 46,941 देशी व 5,581 विदेशी पर्यटक हैं.
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अजूबे से कम नहीं मेहरानगढ़: वर्षों बाद दोबारा जोधपुर आईं पर्यटक पूजा ने बताया, मेहरानगढ़ का इतिहास और यहां की वाइब्स बेहद खास हैं. ऐसा किला शायद ही किसी ने बनाया हो. लगता है इसे फरिश्तों ने बनाया है, यह किसी आठवें अजूबे से कम नहीं है. यहां के हस्तशिल्प (क्राफ्ट्स) और एंटीक चीजों की खरीदारी को लेकर भी उत्साह जताया. यहां के दाल-बाटी, मिर्ची बड़ा और कचौरी का स्वाद भी सराहा.
बच्चों और शिक्षकों के लिए जीवंत इतिहास: सिलीगुड़ी की शिक्षिका सुदीप्ता सरकार ने बताया, वे स्कूल में बच्चों को भारतीय संस्कृति पढ़ाती हैं, लेकिन आज उन्हें खुद रानियों के महल और यहां की कला-संस्कृति को करीब से देखने का मौका मिला. वे वापस जाकर अपने छात्रों को भी जोधपुर आने को प्रेरित करेंगी.
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विदेशी सैलानियों ने वास्तुकला सराही: विदेश से आए पर्यटक रिचर्ड और जूडिथ ने मेहरानगढ़ के शीश महल (मिरर रूम) और पत्थरों पर बारीक नक्काशी को अद्भुत बताया. कनाडा से आईं मेनन ने फ्रेंच और अंग्रेजी में खुशी जाहिर करते हुए कहा, धूप की रोशनी में किले की झलक और यहां की विस्तृत वास्तुकला देखने लायक है. उन्होंने किले से दिखने वाले 'ब्लू सिटी' के नजारे को फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन बताया. उन्होंने यहां के स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया.
गत वर्ष आए थे 38 लाख मेहमान: पर्यटन विभाग के अनुसार, 2025 में आने वाले पर्यटकों में 37 लाख 3 हजार 42 देशी और 1 लाख 13 हजार विदेशी सैलानी शामिल रहे. कुल 38 लाख पर्यटक आए थे. यह अब तक सर्वाधिक था. इसके चलते इसे गोल्डन ईयर का नाम दिया गया. इस वर्ष 31 दिसंबर के बाद आंकड़े आने पर पता चलेगा कि पर्यटकों की संख्या क्या रही?. कोविड से पहले साल 2019 तक जोधपुर में सालाना करीब 10 लाख पर्यटक आते थे.
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कल से चल सकती है हवाएं: 17 नवंबर से बादल छंटने के साथ उत्तरी हवाएं चलेंगी. इससे दिन के तापमान में भी गिरावट आने और सर्दी बढ़ने के आसार हैं. फिलहाल शहर में दिन और रात के तापमान में सामान्य कमी दर्ज हो रही है. सुबह दस बजे बाद तेज धूप निकल रही है, चार बजे बाद तपिश कम हो जाती है. तीनों से अधिकतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. शनिवार को 33.5 डिग्री था, जो रविवार को 32.3 दर्ज हुआ हैं. न्यूनतम तापमान बीस डिग्री से नीचे आ गया. मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिन 32 डिग्री अधिकतम तापमान रहेगा. इसके बाद इसमें गिरावट हो सकती है, जबकि रात का तापमान 21 नवंबर तक 15 डिग्री तक पहुंच जाएगा. इस बार पिछले दो साल में नवंबर के औसत अधिकतम से कम तापमान दर्ज हुआ है.
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