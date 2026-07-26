ETV Bharat / state

Keoladeo National Park : आवाज ही पहचान है...घना में गूंजा दुर्लभ ब्रिस्टल्ड ग्रासबर्ड का संगीत

बारिश के मौसम में जब घास तेजी से बढ़ती है, तब इसे सुरक्षित आवास और घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण मिल जाता है.

ब्रिस्टल्ड ग्रासबर्ड
ब्रिस्टल्ड ग्रासबर्ड (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 26, 2026 at 3:07 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: अगर आप केवल आंखों से पक्षियों को खोजते हैं तो संभव है कि घना में मौजूद एक बेहद दुर्लभ मेहमान आपसे छूट जाए. वहीं, अगर आपके कान प्रकृति की आवाजों को सुनने के आदी हैं तो मानसून की हरियाली के बीच अचानक गूंजती एक तेज और मधुर पुकार आपको बता देगी कि आसपास कहीं ऊंची घास के बीच ब्रिस्टल्ड ग्रासबर्ड (Bristled Grassbird) मौजूद है. यह ऐसा शर्मीला पक्षी है, जिसे देखने से पहले उसकी आवाज सुनाई देती है.

घनी कांस की घास में छिपकर रहने वाला यह पक्षी खुले में बहुत कम आता है, लेकिन इसकी बुलंद सुरीली आवाज दूर तक अपनी मौजूदगी का एहसास करा देती है. इन दिनों केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान में मानसून के साथ इस दुर्लभ पक्षी की आवाज फिर सुनाई देने लगी है. पक्षी प्रेमियों और बर्ड फोटोग्राफरों के लिए यह किसी रोमांच से कम नहीं है, क्योंकि इसकी एक झलक पाना भी आसान नहीं होता.

घना के नेचर गाइड महेंद्र सिंह (ETV BHarat BHaratpur)

पढ़ें. Keoladeo National Park : 45 सेंटीमीटर का दुर्लभ वॉटरकॉक हजारों किमी का सफर तय कर पहुंचा घना, समृद्ध जैव विविधता के मिले संकेत

घना के नेचर गाइड महेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले पांच वर्षों से वे इस पक्षी को घना में लगातार प्रजनन करते हुए देख रहे हैं. पिछले वर्ष उन्होंने कोलाडेर क्षेत्र में इसके तीन जोड़ों को घोंसला बनाते और प्रजनन करते हुए देखा था. कुछ दिन पहले वे सामान्य बर्डिंग कर रहे थे, तभी अचानक उन्हें इस पक्षी की आवाज सुनाई दी. आवाज का पीछा करते हुए वे साइबेरियन क्रेन स्मारक बोर्ड के आगे बाईं ओर स्थित घास के मैदान तक पहुंचे. वहां उन्होंने ऊंची घास के ऊपर उड़ते हुए ब्रिस्टल्ड ग्रासबर्ड के दो पक्षियों को देखा.

आवाज ही इसकी सबसे बड़ी पहचान : उन्होंने बताया कि यह दृश्य बेहद खास था, क्योंकि यह पक्षी अधिकतर समय घास की ओट में ही रहता है और बहुत कम खुले आसमान में दिखाई देता है. यह पक्षी घना के के-ब्लॉक (K Block) क्षेत्र के आसपास दिखाई दिया, जहां इन दिनों अच्छी गुणवत्ता वाले घास के मैदान विकसित हुए हैं. इस पक्षी की सबसे बड़ी खासियत इसकी तेज और सुरीली आवाज है. इसकी आवाज इतनी बुलंद होती है कि कई बार पक्षी नजर आने से काफी पहले उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है. यही वजह है कि बर्ड्स अक्सर इसकी आवाज सुनकर उसकी तलाश शुरू करते हैं.

ब्रिस्टल्ड ग्रासबर्ड
ब्रिस्टल्ड ग्रासबर्ड (ETV BHarat GFX)

पढ़ें. मानसून की आहट के साथ घना में बसने लगा परिंदों का संसार, कई प्रजातियों ने शुरू की नेस्टिंग

मानसून में मौसम : यह पक्षी ऊंची कांस घास और लंबे घास के मैदानों में रहना पसंद करता है. अपना अधिकांश समय यह घास के भीतर ही बिताता है और वहीं घोंसला भी बनाता है, इसीलिए इसे देख पाना बेहद कठिन माना जाता है. ब्रिस्टल्ड ग्रासबर्ड मुख्य रूप से मानसून के दौरान ही घना में सक्रिय दिखाई देता है. यही इसका प्रजनन काल भी होता है. बारिश के मौसम में जब घास तेजी से बढ़ती है, तब इसे सुरक्षित आवास और घोंसला बनाने के लिए उपयुक्त वातावरण मिल जाता है. इसी कारण जुलाई से सितंबर के बीच इसकी आवाज घना के घास के मैदानों में सबसे अधिक सुनाई देती है. बाकी समय यह या तो दिखाई नहीं देता या फिर अन्य क्षेत्रों की ओर चला जाता है.

घास के मैदानों के विकास से बढ़ी संख्या : नेचर गाइड महेंद्र सिंह का मानना है कि घना में पिछले कुछ वर्षों से विकसित किए जा रहे ग्रासलैंड इस पक्षी के लिए वरदान साबित हो रहे हैं. पहले कांस और लंबी घास वाले प्राकृतिक आवास बहुत कम बच गए थे, जिससे इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं थीं. अब जैसे-जैसे घास के मैदान विकसित हो रहे हैं, वैसे-वैसे इस दुर्लभ पक्षी की मौजूदगी भी बढ़ती दिखाई दे रही है. पिछले वर्ष तीन जोड़ों का प्रजनन करते हुए दिखाई देना और इस वर्ष फिर इसकी आवाज गूंजना इसी सकारात्मक बदलाव का संकेत माना जा रहा है.

पढ़ें. केवलादेव में दिखा दुर्लभ मेहमान: रूस की बैकाल झील से उड़कर दशकों बाद घना पहुंचा खूबसूरत 'बैकाल टील'

दुर्लभ है इसकी आबादी : महेंद्र सिंह ने बताया कि ब्रिस्टल्ड ग्रासबर्ड दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों, दक्षिण-पूर्व एशिया और नेपाल के लंबे घास वाले क्षेत्रों में पाया जाता है. हालांकि, जहां-जहां इसका आवास है, वहां भी इसकी संख्या बहुत अधिक नहीं मानी जाती. यही कारण है कि इसे एक दुर्लभ ग्रासलैंड पक्षी के रूप में देखा जाता है. इसकी आबादी हमेशा उन क्षेत्रों पर निर्भर करती है जहां प्राकृतिक लंबे घास के मैदान सुरक्षित रहते हैं.

जैसे-जैसे ऐसे आवास कम होते हैं, वैसे-वैसे इस पक्षी की संख्या भी प्रभावित होती है. ब्रिस्टल्ड ग्रासबर्ड जैसे संवेदनशील पक्षियों का किसी क्षेत्र में प्रजनन करना इस बात का संकेत होता है कि वहां का प्राकृतिक आवास बेहतर स्थिति में है. घना में लगातार पांच वर्षों से इसका प्रजनन दर्ज होना और इस वर्ष फिर इसकी मौजूदगी दर्ज होना इस बात का प्रमाण माना जा रहा है कि घना के ग्रासलैंड धीरे-धीरे फिर से समृद्ध हो रहे हैं.

TAGGED:

RARE BIRD BRISTLED GRASSBIRD
BRISTLED GRASSBIRD IN GHANA
ब्रिस्टल्ड ग्रासबर्ड
KEOLADEO NATIONAL PARK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.