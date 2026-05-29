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Sariska Tiger Reserve: सरिस्का में गूंजी किलकारी, 2 नए शावक और दिखने से 56 हुआ बाघों का कुनबा

अलवर: एनसीआर के एकमात्र टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. दो दिन पहले तालवृक्ष रेंज में विचरण कर रही बाघिन एसटी-22 अपने दो शावकों के साथ दिखाई दी थी, जिसके बाद सरिस्का प्रशासन ने उनकी मॉनिटरिंग बढ़ा दी थी. गुरुवार को बाघिन एक और शावक के साथ दिखाई दी. वहीं अकबरपुर रेंज से भी खुशखबरी आई, जहां बाघिन एसटी-17 पहले तीन शावकों के साथ देखी गई थी. गुरुवार को यह बाघिन भी एक नए शावक के साथ नजर आई. इसके साथ ही सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़कर 56 हो गया. यह सूचना मिलते ही वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई.

सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटिहार ने बताया कि दो दिन पहले तालवृक्ष रेंज में विचरण कर रही बाघिन एसटी-22 ने शावकों को जन्म दिया था. प्रारंभिक मॉनिटरिंग के दौरान दो शावकों के दिखने की पुष्टि हुई थी, लेकिन बाद में सतत निगरानी एवं अवलोकन के दौरान बाघिन एसटी-22 को तीन शावकों के साथ देखा गया. सीसीएफ कटिहार ने बताया कि अकबरपुर रेंज क्षेत्र में विचरण कर रही बाघिन एसटी-17 के साथ भी शावकों की गतिविधियां दर्ज की गईं.

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