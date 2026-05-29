Sariska Tiger Reserve: सरिस्का में गूंजी किलकारी, 2 नए शावक और दिखने से 56 हुआ बाघों का कुनबा
अकबरपुर रेंज क्षेत्र में विचरण कर रही बाघिन एसटी-17 सतत मॉनिटरिंग के बाद चार शावकों के साथ दिखाई दी.
Published : May 29, 2026 at 10:01 AM IST
अलवर: एनसीआर के एकमात्र टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. दो दिन पहले तालवृक्ष रेंज में विचरण कर रही बाघिन एसटी-22 अपने दो शावकों के साथ दिखाई दी थी, जिसके बाद सरिस्का प्रशासन ने उनकी मॉनिटरिंग बढ़ा दी थी. गुरुवार को बाघिन एक और शावक के साथ दिखाई दी. वहीं अकबरपुर रेंज से भी खुशखबरी आई, जहां बाघिन एसटी-17 पहले तीन शावकों के साथ देखी गई थी. गुरुवार को यह बाघिन भी एक नए शावक के साथ नजर आई. इसके साथ ही सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा बढ़कर 56 हो गया. यह सूचना मिलते ही वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर दौड़ गई.
सरिस्का के सीसीएफ संग्राम सिंह कटिहार ने बताया कि दो दिन पहले तालवृक्ष रेंज में विचरण कर रही बाघिन एसटी-22 ने शावकों को जन्म दिया था. प्रारंभिक मॉनिटरिंग के दौरान दो शावकों के दिखने की पुष्टि हुई थी, लेकिन बाद में सतत निगरानी एवं अवलोकन के दौरान बाघिन एसटी-22 को तीन शावकों के साथ देखा गया. सीसीएफ कटिहार ने बताया कि अकबरपुर रेंज क्षेत्र में विचरण कर रही बाघिन एसटी-17 के साथ भी शावकों की गतिविधियां दर्ज की गईं.
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प्रारंभिक मॉनिटरिंग में तीन शावकों की पुष्टि हुई थी, लेकिन सतत मॉनिटरिंग के दौरान वन कर्मियों को बाघिन एसटी-17 अपने चार शावकों के साथ दिखाई दी. बाघिन एसटी-17 करीब ढाई माह पहले अपने तीन शावकों के साथ दिखाई दी थी. गुरुवार को दो नए शावक मिलने से सरिस्का टाइगर रिजर्व में बाघों के कुनबे में बढ़ोतरी हुई है. अब कुल संख्या 56 हो गई है, जिनमें 11 बाघ, 17 बाघिन और 28 शावक शामिल हैं.
वन्यजीव संरक्षण के प्रयास हो रहे सफल: सरिस्का टाइगर रिजर्व के सीसीएफ संग्राम सिंह कटिहार ने बताया कि सरिस्का प्रशासन लगातार वन्यजीव संरक्षण, संवर्धन एवं प्रबंधन के प्रयास कर रहा है. इसी का सफल परिणाम है कि बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है. उन्होंने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से बाघिन एसटी-17 और बाघिन एसटी-22 तथा उनके शावकों की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है.