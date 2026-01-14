ETV Bharat / state

हिमाचल में 5 दिन तक खराब रहेगा मौसम, इस दिन से बारिश-बर्फबारी की संभावना

हिमाचल में मौसम होगा खराब ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है. लंबे समय से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं. उच्च पर्वतीय इलाकों और पहाड़ी दर्रों पर एक आधी बार ही बर्फबारी हुई है. मैदानी इलाकों में छुटपुट ही बारिश हुई है. ये आंकड़ा सामान्य से भी कम रहा है. सूखे की मार से किसान बागवान परेशान हैं. इस माह में अभी तक सामान्य से 90 फीसदी कम बारिश हुई है. 1 से 14 जनवरी के बीच 2.7 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 28.6 मिलीमीटर बारिश का है. 1 दिसंबर से 29 दिसंबर तक मात्र 0.2 मिलीमीटर बारिश हुई थी. इस दौरान प्रदेश में सामान्य बारिश का आंकड़ा 34.5 मिलीमीटर बारिश का है. 1 और 2 जनवरी के आस-पास ही हल्की फुल्की बारिश हुई थी. इसके बाद से लगातार मौसम साफ बना हुआ था. हिमाचल में मौसम होगा खराब (ETV Bharat) इस दिन से खराब होगा मौसम जनवरी और दिसंबर माह से भी पहले अक्तूबर और नवंबर में नाममात्र की बारिश हुई थी. नवंबर में 99 फीसदी कम बारिश हुई थी. नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक हिमाचल में लंबा ड्राई स्पेल चला था. अब मौसम विभाग के मुताबिक दोबारा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से इस ड्राई स्पेल के टूटने के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक 16 से 20 जनवरी के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर बर्फबारी और बारिश की संभावना है. मैदानी इलाकों में इस दौरान बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना, सोलन, शिमला जैसे क्षेत्रों में मौसम इस दौरान शुष्क बना रह सकता है. ज्यादा प्रभावी नहीं होगा पश्चिमी विक्षोभ