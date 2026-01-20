'आठ महीने लंबी रात... जानवरों का पानी पीकर बुझाई प्यास', साऊथ अफ्रीका में अगवा हुए थे ये भारतीय मजदूर
झारखंड के संजय महतो, फरजीत महतो, राजू महतो, चंद्रिका महतो और उत्तम महतो नाइजर में हो गए थे किडनैप. आठ महीने बाद लौटे देश.
January 20, 2026
भोपाल: चंद्रिका महतो कहते हैं मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देती थी प्यास. पानी पिए बगैर रह नहीं सकता था और जिस तालाब में जानवर पानी पीते हैं उसी का पानी पीना मेरी मजबूरी थी. बहुत गंदा पानी था उसी में जंगल के बाकी जानवर नहाते भी थे. चंद्रिका के लिए आठ महीने लंबी थी रात. जिसमें सूरज से उजले दिन भी काले थे. हर दिन ये लगता था कि बस ये आखिरी है. वे कहते हैं हम दुनिया के दूसरे हिस्से में जंगल में पड़े हुए थे.
भारत अपने घर तो छोड़िए वापस कंपनी में भी जा पाएंगे कि नहीं, कोई भरोसा नहीं था. भारत से जनवरी 2024 में दक्षिण अफ्रीका गए गिरीडीह झारखंड के ये पांच श्रमिक अब सकुशल भारत लौट चुके हैं. इनकी वापसी की कहानी के एक किरदार सैय्यद आबिद हुसैन भी हैं. इनकी वापसी में झारखंड सरकार के प्रयास तो थे ही, भोपाल के सैय्यद आबिद हुसैन जैसे किरदार भी थे. जो बाकी प्रयासों के साथ गुजरे आठ महीनों से भारतीय दूतावास से इनकी सकुशल वापसी के लिए लगातार पत्राचार करते रहे.
चंद्रिका उन पांच मजदूरों में से हैं. गिरीडीह झारखंड के जो पांच मजदूर एक साथ जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश में बिजली कंपनी में काम के लिए पश्चिमी अफ्रीकी देश नाइजर गए थे. 14 जनवरी 2024 को झारखंड से निकले और 19 जनवरी 2024 को मुंबई से दक्षिण अफ्रीका की उड़ान भरी. वहां ये लोग कल्पतरु नाम की एक भारतीय कंपनी में बिजली पॉवर प्लांट में काम करते थे. बिजली के काम के लिए इन्हें वहां जाने और कमाने का मौका मिला था.
25 अप्रैल 2025 को पांच भारतीय मजदूरों का अपहरण कर लिया गया
चंद्रिका बताते हैं "ऐसे तो गिरीडीह के ग्यारह आदमी गए थे. लेकिन दोंदलो गांव के हम पांच लोग थे. जब वहां पहुंचे तो 25 अप्रैल 2025 तक सब ठीक चला. एक साल पैसा कमाकर हमने घर भी भेजा. 35-40 हजार रुपए महीना भेज लेते थे. लेकिन 25 अप्रैल 2025 को हम पांचों का अपहरण कर लिया गया. हम अपने कमरे पर थे. वो लोग आए और हमें उठाकर गाड़ी में बिठाकर ले गए. आठ महीने तक हम उनकी गिरफ्त में रहे. हमें नहीं पता वे कौन थे?
उनकी किससे लड़ाई थी. लेकिन बहुत दहशत में बीते वो दिन. हर दिन यही लगता था कि ये दिन आखिरी है. चंद्रिका स्पष्ट करते हैं, उन्होने मारा-पीटा नहीं लेकिन परेशानी तो थी. पीने का पानी तालाब से पीना पड़ता था. जानवर पीते थे वही सें. बाकी हमारा मोबाईल जब्त कर लिया था. घरवालों से उन आठ महीनों में कोई बात नहीं हो पाई. हमको लगता था कि हर घंटा आखिरी है. ये लोग जाने कब हमें मार देंगे.
चंद्रिका उस दिन की याद करते हैं जब उनकी रिहाई हुई. वे कहते हैं, उस दिन उन्होंने हमको बुलाया और कहा कि आ जाओ तुम्हें बॉस के पास भेज देंगे. हमको भरोसा नहीं हुआ. फिर फोटो खींचा हमारा. फिर हमको नया सिम डालकर नया फोन दिया. फिर जिस जंगल में हम थे. वहां से गाड़ी में हमको बिठाया और आगे एक जंगल के पास छोड़ दिया और कहा कि हम लोग जा रहे हैं कंपनी की गाड़ी ले जाएगी. फिर हम वहीं रहे कंपनी की गाड़ी आई और हमें वापस ले आई और हम किसी तरह भारत आ गए.
सरकार यहीं काम दे तो जान जोखिम में डाल कर क्यों जाएं?
सोनी देवी संजय महतो की पत्नी हैं. जो इन्ही पांच मजदूरों में से एक हैं जो नाइजर गए थे. वे कहती हैं. आठ महीने मैंने कहां-कहां गुहार नहीं लगाई कि हमारे पति को वापस बुलवाओ. मेरे छोटे-छोटे तीन बच्चे हैं. पहले तो सब ठीक चल रहा था. एक साल तक अच्छा काम चला, पैसा भी भेजते थे. फिर एक दिन सुबह बात हुई, शाम को मैंने फोन लगाया तो फोन बंद आ रहा था. फिर कंपनी के ही एक आदमी से पता चला कि उनका अपहरण हो गया है.
क्यों किया अपहरण ये तो हमें नहीं पता लेकिन बहुत डर लगा रहता था कि उनको कुछ हो ना और वो लोग इनको छोड़ दें. 6 जनवरी को इनको उन लोगों ने रिहा कर दिया और 12 जनवरी को ये लोग भारत आ गए. सोनी कहती हैं, अब मैं इन्हें नहीं जाने दूंगी. बल्कि मैं तो सरकार से ये कहना चाहती हूं कि यहीं पर काम दें तो क्यों किसी को उतनी दूर दूसरे देश में काम करने के लिए जाना पड़े.
क्या है पूरा मामला.. कैसे हुई रिहाई
झारखंड के पांच मजदूर 2024 में अफ्रीका के नाइजर गए थे. ये लोग यहां पर भारत की ही एक कंपनी में काम कर रहे थे. एक साल बाद 25 अप्रैल 2025 को इन्हें 12 अलग-अलग देशों से आए श्रमिकों के साथ बंधक बना लिया गया था. इसी तरह विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी करवाने में बीते दस साल से जुटे सैय्यद आबिद हुसैन ने ईटीवी भारत को बताया कि मुझे पिछले साल अप्रैल में ही ये मामला मिला था.
मैंने उसी समय इनकी डिटेल प्रवासी भारतीय सहायता केन्द्र विदेश मंत्रालय को भेजी और फिर लगातार इनके विषय में मेल करके अपडेट लेता रहा. मेरे पास मेल आया कि उनकी सकुशल भारत वापसी हो गई है.
सैय्यद आबिद बताते हैं, संजय महतो, फरजीत महतो, राजू महतो, चंद्रिका महतो और उत्तम महतो ये पांच लोग थे जो फंसे हुए थे. और जिनकी सकुशल रिहाई हो गई. वह कहते हैं, जब मेरे पास एम्बेसी से मेल आया कि वे भारत पहुंच गए हैं तो जिन्होंने मुझे इनकी सूचना दी थी तो मैंने उनसे इसकी पुष्टि की. उन्होंने बताया कि वे लोग सकुशल भारत आ गए हैं. आबिद अब तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फंसे 1200 से ज्यादा भारतीयों की सकुशल भारत वापसी करवा चुके हैं.
एजेंट की जांच के साथ कंपनी के डिटेल जुटाएं
सैय्यद आबिद हुसैन के पास जो ज्यादातर मामले आए हैं, उसमें विदेश में जाकर फंसने की एक वजह एजेंट भी होते हैं. वे कहते हैं, जो लोग दूसरे देश में नौकरी या काम की तलाश में जा रहे हैं. खासकर जो मजदूर वर्ग से हैं उनको ये एहतियात रखनी चाहिए कि एजेंट की अच्छी तरह से जांच कर लें. जिस कंपनी में आपको काम मिल रहा है, उसकी पड़ताल करें कि वो ब्लैक लिस्टेड तो नही हैं. दूसरा वर्क वीजा होना ही चाहिए अगर वर्क वीजा पर नहीं भेजा जा रहा तो जोखिम लेना ही नहीं चाहिए.