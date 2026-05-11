स्मार्ट मीटर के पोस्टपेड मोड में जाने से उपभोक्ताओं को अब मिलेगा घर बैठे 10 जून से बिजली बिल
अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर पोस्टपेड में बदलेंगे. जून से उपभोक्ताओं को मिलेगा बिल. कानपुर और फर्रुखाबाद में इसको लेकर अहम बातें साझा की गई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 11, 2026 at 8:24 PM IST
कानपुर / फर्रुखाबाद: शहर में अभी तक जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले उपभोक्ता इस बात को लेकर परेशान थे, कि बैलेंस खत्म होते ही उनकी लाइट कट जाएगी. उनके लिए राहत भरी खबर सामने आई है. अब सभी ऐसे उपभोक्ताओं के मीटर पोस्टपेड व्यवस्था में बदल दिए गए हैं.
मई माह में उपभोक्ता जितनी बिजली का उपयोग करेंगे, उसका बिल उन्हें 10 जून तक मिल जाएगा. जिसे उन्हें आगामी 15 दिनों के अंदर जमा करना होगा. उसके बाद सात दिनों का समय रहेगा, और इस बीच बिल न जमा हुआ, तो उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा.
कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) की ओर से सोमवार को इस मामले पर वार्ता कर उक्त जानकारी केस्को एमडी नेहा जैन ने दी.
उन्होंने बताया कि समय से उपभोक्ताओं को बिल मिल सके इसके लिए उपभोक्ता वाट्सएप चैटबोट नंबर- 8287835233 पर बिल प्राप्त कर सकते हैं.
इसी तरह उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की, कि वह अपना मोबाइल नंबर ज़रूर अपडेट करा लें. इससे समय से बिल मिल जाए.
केस्को एमडी नेहा जैन ने बताया कि शहर के कई सबस्टेशंस पर केस्को की ओर से हेल्पडेस्क बनाई गई हैं. उन पर पहुंच कर उपभोक्ता अपने बिल व अन्य समस्याओं का समाधान करा सकेंगे.
केस्को एमडी नेहा जैन ने कहा, ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने कई सालों से अपना बिल जमा नहीं किया और उनका बिल 30 अप्रैल तक बाकी है. उन्हें केस्को की ओर से 10 किश्तों में बिल जमा करने का मौका मिलेगा. इसके लिए उन्हें विलंब अधिभार की राशि भी देनी होगी.
उन्होंने कहा, अगर उपभोक्ता चाहते हैं कि उन्हें विलंब अधिभार की राशि न देनी पड़े, तो वह एकमुश्त बिल का भुगतान कर सकते हैं.
केस्को एमडी ने कहा, मौजूदा समय में शहर के अंदर कुल लाइनलॉस सात से 8 प्रतिशत है, जिस पर अंकुश लगाया जाएगा. बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ एफआईआर होगी.
उन्होंने ये भी कहा शहर के अंदर जो जर्जर खंभे हैं, पुराने ट्रांसफॉर्मर हैं उन्हें हम बदल देंगे. जिससे गर्मी के दौरान उपभोक्ताओं को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो.
फर्रुखाबाद में भी तेजी से पोस्टपेड मोड में बदल रहा स्मार्ट मीटर
यूपी के फर्रुखाबाद जिला में विद्युत में आरडीएसएस योजना के अंतर्गत लगाए गए स्मार्ट मीटर, जो अब तक प्रीपेड मोड में संचालित हो रहे थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है.
इस संबंध में प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के निर्देश पर अधीक्षण अभियंता यादवेन्द्र सिंह द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. हालांकि स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं का अभी भी विरोध जारी है.
अधीक्षण अभियंता यादवेंद्र सिंह ने बताया कि मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के तहत जारी किया जाएगा.
सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के बिल हर माह की 10 तारीख तक तैयार किए जाएंगे. एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से उपiलब्ध कराए जाएंगे. जिन उपभोक्ताओं को बिल प्राप्त नहीं होगा. उनसे विभाग ने अपील की है कि वे अपना मोबाइल नंबर विभागीय सिस्टम में अपडेट कराएं.
उपभोक्ता दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर +91 8287835233 पर अपनी संयोजन संख्या भेजकर भी बिल प्राप्त कर सकेंगे. इसके अलावा 1912 हेल्पलाइन के आईवीआरएस सिस्टम के माध्यम से भी बिल की जानकारी उपलब्ध रहेगी.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि नए विद्युत संयोजन भी अब स्मार्ट मीटर के जरिए पोस्टपेड मोड में ही जारी किए जाएंगे. वहीं पूर्व में जमा की गई सिक्योरिटी राशि को जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बिलों में समायोजित किया जाएगा.
उन्होंने बताया कि पोस्टपेड उपभोक्ताओं को बिल जारी होने की तिथि से 15 दिन का ड्यू डेट और उसके बाद 7 दिन का डिस्कनेक्शन समय मिलेगा. समय पर भुगतान न करने पर विद्युत प्रदाय संहिता-2025 एवं टैरिफ आदेश के अनुसार विलंब अधिभार लगाया जाएगा.
अधीक्षण अभियंता यादवेन्द्र सिंह नें को बताया की घरेलू उपभोक्ताओं को विशेष राहत देते हुए विभाग ने 30 अप्रैल 2028 तक के बकाया बिल को 10 किस्तों में जमा करने की सुविधा दी है. वहीं अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान के लिए 40%, 30% और 30% की तीन किस्तों का विकल्प मिलेगा.
स्मार्ट मीटर से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए 15 मई से 30 जून 2026 तक अधिशासी अभियंता एवं उपखंड अधिकारी कार्यालयों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे. शिकायतों के निस्तारण हेतु 1912 हेल्पलाइन पर भी विशेष व्यवस्था की गई है.
वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर हटाए जाएं. जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ हो रही हैं. सरकार की प्रीपेड से पोस्टपेड की व्यवस्था थोड़ी राहत भरी है. लेकिन स्मार्ट मीटर में अब भी कमियां हैं.