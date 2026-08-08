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जागरूकता बढ़ने के साथ ही भारत में होंगे विश्व के सबसे ज्यादा लंग ट्रांसप्लांट: डॉ टी सुंदर

जाने माने सीटीवीएस सर्जन डॉ टी सुंदर को एसएमएस मेडिकल कॉलेज का 'फोर डिकेड ट्रस्ट ओरैशन' अवॉर्ड दिया गया.

Award presented to Dr T Sundar
डॉ टी सुंदर को दिया अवॉर्ड (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 8, 2026 at 5:58 PM IST

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जयपुर: फेफड़ा प्रत्यारोपण के क्षेत्र में चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान के लिए चेन्नई के कावेरी अस्पताल में लंग ट्रांसप्लांटेशन के निदेशक डॉ टी सुंदर को 'फोर डिकेड ट्रस्ट ओरैशन' अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. यह सम्मान एसएमएस मेडिकल कॉलेज एवं फोर डिकेड ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किया गया. इस मौके पर उन्होंने एसएमएस मेडिकल कॉलेज के फोर डिकेड ट्रस्ट व्याख्यान दिया. इस दौरान डॉ टी सुंदर ने लंग्स ट्रांसप्लांट से जुड़ी नवीनतमन जानकारियां डॉक्टर्स के साथ साझा की. साथ ही भारत में इसकी स्थिति पर भी प्रकाश डाला.

उन्होंने कहा कि स्पेन में दुनिया के सबसे ज्यादा लंग्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं. भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश है. जागरूकता बढ़ने पर सबसे ज्यादा लंग ट्रांसप्लांट भी यहीं होंगे. फेफड़ा प्रत्यारोपण, गंभीर फेफड़ा रोगों से जूझ रहे उन मरीजों के लिए उपचार का विकल्प है, जिनमें फेफड़ों की कार्यक्षमता काफी कम हो जाती है और अन्य उपचार पर्याप्त प्रभावी नहीं रहते. भारत में प्रत्यारोपण चिकित्सा के क्षेत्र में विशेषज्ञता और सुविधाओं के विस्तार के साथ जटिल मरीजों के उपचार की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं. राजस्थान में भी अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं.

लंग ट्रांसप्लांट को लेकर यह बोले डॉ टी सुंदर... (ETV Bharat Jaipur)

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270 लंग ट्रांसप्लांट: डॉ टी सुंदर और उनकी टीम ने अभी तक लगभग 270 लंग ट्रांसप्लांट किए हैं. इसके साथ ही करीब 90 हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर चुके हैं. उनका कहना है कि लंग ट्रांसप्लांट में मरीज के चयन से लेकर डोनर फेफड़े की उपलब्धता, प्रत्यारोपण की प्रक्रिया और उसके बाद लंबे समय तक मरीज की निगरानी तक पूरी प्रक्रिया बेहद जटिल होती है. ऐसे में इस क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता विकसित करना देश में प्रत्यारोपण सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है.

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रिसर्च को सुनने का मौका: वहीं फोर डिकेड ट्रस्ट के सचिव डॉ सुधीर मेहता ने बताया कि राजस्थान में भी अंगदान और प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं. हमारी कोशिश है कि इस तरह कार्यक्रमों का आयोजन हो और देश के जाने–माने चिकित्सक यहां आए और उनके रिसर्च को सुनने का मौका मिले. एमएमएस मेडिकल कॉलेज के पूर्व सीटीवीएस विभागाध्यक्ष डॉ राजकुमार यादव ने बताया कि फोर डिकेड ट्रस्ट ओरैशन में एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ दीपक माहेश्वरी, ट्रस्ट के ट्रस्टी सचिव डॉ सुधीर मेहता, वाइस प्रिंसिपल डॉ मोनिका जैन सहित अन्य चिकित्सक एवं पदाधिकारी मौजूद रहे. कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ करण सिंह यादव ने की. इस मौके पर एसएमएस मेडिकल कॉलेज के पूर्व वाइस प्रिंसिपल डॉ एमआर सोंगरा ने ट्रस्ट को एक लाख रुपए का डोनेशन भी दिया.

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