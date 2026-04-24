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बदरीनाथ में पहले दिन 100 से ज्यादा लोगों ने किया पिंडदान, ब्रह्मकपाल पर मोक्ष की आस्था से जुड़ा है सनातन विधान

बदरीनाथ धाम में पिंडदान और तर्पण का विशेष पौराणिक महत्व है, ये मोक्ष की आस्था से जुड़ा सनातन विधान माना जाता है

PIND DAAN AT BADRINATH
बदरीनाथ में पिंडदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं (Concept Image ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 24, 2026 at 11:21 AM IST

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चमोली: उत्तराखंड के हिमालयी आंचल में स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थ बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही धार्मिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में पवित्र ब्रह्म कपाल क्षेत्र में पिंडदान और तर्पण की विधियां विधिवत शुरू हो गई हैं. कपाट खुलने के पहले ही दिन 100 से अधिक श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर सनातन परंपरा को जीवंत किया.

पौराणिक मान्यता, क्यों विशेष है ब्रह्म कपाल? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, ब्रह्म कपाल वह स्थल है, जहां भगवान ब्रह्मा का कपाल (मस्तक) गिरा था. मान्यता है कि यहां पिंडदान करने से पितरों को त्वरित तृप्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है. स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में वर्णित है कि बदरीनाथ में किया गया श्राद्ध और तर्पण अन्य स्थानों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है.

क्या है पिंडदान और तर्पण की प्रक्रिया? पिंडदान और तर्पण हिंदू धर्म में पितृ ऋण से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है. पिंडदान में आटे, चावल और तिल से बने पिंड पितरों को समर्पित किए जाते हैं. तर्पण में जल, तिल और मंत्रों के माध्यम से पितरों को तृप्त किया जाता है. यह अनुष्ठान विशेष रूप से अलकनंदा नदी के तट पर, ब्रह्म कपाल में किया जाता है.

मोक्ष प्राप्ति की है मान्यता: ऐसी पौराणिक मान्यता है कि बदरीनाथ में पिंडदान करने से पितरों को जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है. परिवार को पितृ दोष से छुटकारा मिलता है. जीवन में सुख-समृद्धि और शांति का वास होता है. हालांकि, यह पूरी तरह आस्था और धार्मिक विश्वास का विषय है, लेकिन सदियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी करोड़ों लोगों के लिए आध्यात्मिक आधार बनी हुई है.

बदरीनाथ के कपाट खुलने के साथ बढ़ी श्रद्धालुओं की आस्था: इस वर्ष कपाट खुलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु बदरीनाथ धाम पहुंचे हैं. प्रशासन द्वारा ब्रह्म कपाल क्षेत्र में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, ताकि श्रद्धालु सुव्यवस्थित तरीके से पिंडदान और तर्पण कर सकें. स्थानीय पंडा समाज के अनुसार, आने वाले दिनों में यह संख्या और बढ़ने की संभावना है, क्योंकि चारधाम यात्रा के चरम पर पहुंचने के साथ ही देशभर से लोग अपने पितरों के निमित्त यहां पहुंचते हैं.

बदरीनाथ धाम में पिंडदान और तर्पण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही श्रद्धा, कर्तव्य और मोक्ष की कामना का प्रतीक है. ब्रह्म कपाल में किया गया यह कर्मकांड श्रद्धालुओं को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है, साथ ही आत्मिक शांति का मार्ग भी प्रशस्त करता है.
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ब्रह्मकपाल पर पितरों को तर्पण
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