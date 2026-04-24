ETV Bharat / state

बदरीनाथ में पहले दिन 100 से ज्यादा लोगों ने किया पिंडदान, ब्रह्मकपाल पर मोक्ष की आस्था से जुड़ा है सनातन विधान

बदरीनाथ में पिंडदान करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं ( Concept Image ETV Bharat )

चमोली: उत्तराखंड के हिमालयी आंचल में स्थित विश्व प्रसिद्ध तीर्थ बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही धार्मिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. इसी क्रम में पवित्र ब्रह्म कपाल क्षेत्र में पिंडदान और तर्पण की विधियां विधिवत शुरू हो गई हैं. कपाट खुलने के पहले ही दिन 100 से अधिक श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान कर सनातन परंपरा को जीवंत किया. पौराणिक मान्यता, क्यों विशेष है ब्रह्म कपाल? धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, ब्रह्म कपाल वह स्थल है, जहां भगवान ब्रह्मा का कपाल (मस्तक) गिरा था. मान्यता है कि यहां पिंडदान करने से पितरों को त्वरित तृप्ति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है. स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में वर्णित है कि बदरीनाथ में किया गया श्राद्ध और तर्पण अन्य स्थानों की तुलना में कई गुना अधिक फलदायी माना जाता है. क्या है पिंडदान और तर्पण की प्रक्रिया? पिंडदान और तर्पण हिंदू धर्म में पितृ ऋण से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है. पिंडदान में आटे, चावल और तिल से बने पिंड पितरों को समर्पित किए जाते हैं. तर्पण में जल, तिल और मंत्रों के माध्यम से पितरों को तृप्त किया जाता है. यह अनुष्ठान विशेष रूप से अलकनंदा नदी के तट पर, ब्रह्म कपाल में किया जाता है.