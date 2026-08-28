ETV Bharat / state

रक्षाबंधन पर भाई ने नहीं निभाया फर्ज, पिता की मौत के बाद घर से भागा, बेटी ने दी मुखाग्नि

विदिशा में बेटी ने किया पिता का अंतिम संस्कार ( ETV Bharat )

विदिशा: मध्य प्रदेश के विदिशा स्थित मुक्तिधाम में रक्षाबंधन के दिन एक ऐसा हृदयविदारक दृश्य देखने को मिला, जिसने समाज में दम तोड़ते रिश्तों की हकीकत को सामने रख दिया. पिता की मौत के बाद जहां बेटा अपनी जिम्मेदारी छोड़कर घर से भाग खड़ा हुआ, वहीं दूसरी तरफ परिवार की बेटी ने पिता की अंतिम यात्रा और क्रिया-कर्म का पूरा फर्ज निभाया. कैंसर से जूझते पिता और आर्थिक तंगी का संघर्ष पुरनपुरा के गली नंबर 2 में रहने वाले धनकड़ परिवार पर दुखों का पहाड़ तब टूटा, जब परिवार के मुखिया पिछले तीन वर्षों से कैंसर जैसी घातक बीमारी की चपेट में आ गए. घर में पत्नी शारदा, बेटी ज्योति और बड़ा बेटा रंजीत था. बीमार पिता मजदूरी करके किसी तरह परिवार का पालन-पोषण कर रहे थे. बेटी ज्योति कोरोना काल से पहले नौकरी करती थी, लेकिन महामारी के दौरान उसकी नौकरी चली गई, जिससे परिवार गंभीर आर्थिक संकट में आ गया. बीमार पिता के इलाज में बेटे ने नहीं की कोई मदद बेटे रंजीत ने गलत संगति में आकर न तो बीमार पिता के इलाज में कोई मदद की और न ही परिवार की जिम्मेदारी उठाई. रक्षाबंधन के दिन, जब पिता ने अंतिम सांस ली, तो रंजीत घर में ही चोरी करके फरार हो गया और अपने लाचार पिता को मरते छोड़ गया.