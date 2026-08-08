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चंद रुपयों का लालच पड़ा भारी, साइबर ठगी के जाल में फंसा सिम विक्रेता! जानें, पूरा मामला

धनबाद में टेलीकॉम कंपनियों और पुलिस के सहयोग से साइबर अपराध पर शिकंजा कसा जा रहा है.

With cooperation of telecom companies and police noose on cyber crime In Dhanbad
धनबाद पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 8, 2026 at 8:32 PM IST

5 Min Read
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धनबादः अगर आप मोबाइल दुकान चलाते हैं और सिम कार्ड की खरीद-बिक्री करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा न हो कि अनजाने में ही आप साइबर अपराधियों के नेटवर्क का हिस्सा बन जाएं.

साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए टेलीकॉम कंपनियां लगातार संदिग्ध सिम की जानकारी पुलिस के साथ साझा कर रही हैं. खासकर उन दुकानों की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई जा रही है, जहां से बड़ी संख्या में सिम कार्ड जारी किए जा रहे हैं.

टेलीकॉम कंपनियों और पुलिस के इस सहयोग का असर भी दिखने लगा है. ताजा मामला बलियापुर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने साइबर ठगी के लिए सिम उपलब्ध कराने वाले नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है.

जानकारी देते ग्रामीण एसपी (ETV Bharat)

दरअसल, साइबर अपराध पर शिकंजा कसने के लिए टेलीकॉम विभाग की ओर से पुलिस को बलियापुर थाना क्षेत्र में सिम कार्ड जारी किए जाने से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराई गई थी. जानकारी में सामने आया कि 1 जनवरी 2026 से 29 मई 2026 के बीच बलियापुर थाना क्षेत्र के मोबाइल कॉर्नर PoS दुकान से कुल 166 सिम कार्ड जारी किए गए.

इनमें से 57 सिम कार्ड को लेकर NCRP पोर्टल पर साइबर ठगी की शिकायत दर्ज थी। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि कालूबथान ओपी क्षेत्र के शीतलपुर और बलियापुर के सीमावर्ती गांवों के साथ-साथ पूर्वी टुंडी के मायरा नवाटांड़ इलाके के कई लोग सिम कार्ड की खरीद-बिक्री से जुड़े इस नेटवर्क में शामिल थे.

इसके बाद सिंदरी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया गया और बलियापुर चौक स्थित मोबाइल कॉर्नर दुकान पर छापेमारी की गई. इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने साइबर ठगी से जुड़े दस्तावेज और अन्य सामान बरामद किए। पुलिस ने दुकान संचालक काजू दे और सेल्समैन गौरव कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया. वहीं एक विधि-विवादित किशोर को भी निरुद्ध किया गया.

इस मामले की जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को साइबर ठगी के एक बड़े नेटवर्क का पता चला. पुलिस ने गिरोह के कथित मुख्य सरगना कृष्ण कुमार दास और चिरंजीत कुमार दे को गिरफ्तार किया. इनके दो सहयोगी गोविंद बाजरी और मधुसूदन बाजरी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में इन लोगों के जरिए करोड़ों रुपये की साइबर ठगी किए जाने की बात सामने आ रही है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क में और कितने लोग शामिल हैं और फर्जी या संदिग्ध सिम कार्ड का इस्तेमाल किन-किन साइबर अपराधों में किया गया.

धनबाद ग्रामीण एसपी मोहम्मद याकूब ने बताया कि साइबर अपराधी भोले-भाले ग्रामीणों को चंद रुपये का लालच देकर अपने जाल में फंसा लेते हैं. उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी के बहकावे में आकर अपने नाम पर सिम कार्ड जारी न कराएं और न ही किसी दूसरे व्यक्ति को अपना मोबाइल नंबर या दस्तावेज उपलब्ध कराएं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति लालच या बहकावे में आकर साइबर अपराधियों का सहयोग करता है और जांच में उसकी संलिप्तता सामने आती है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 98 पेज की एक्सरसाइज बुक, आधार कार्ड से जुड़े दस्तावेज, VIVO कंपनी का PoS मोबाइल और चार अन्य मोबाइल फोन बरामद किए हैं. पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों में से चिरंजीत कुमार दे का आपराधिक इतिहास रहा है. उसके खिलाफ धनसार थाना में साइबर अपराध से जुड़ा मामला दर्ज है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल के विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट में भी उसके खिलाफ मामला दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है.

फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी है. सवाल सिर्फ गिरफ्तार आरोपियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पुलिस अब यह भी पता लगाने में जुटी है कि ग्रामीणों को चंद रुपयों का लालच देकर उनके नाम पर सिम लेने और उसे साइबर अपराधियों तक पहुंचाने वाले इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. पुलिस ने साफ किया है कि लालच में आकर किसी दूसरे के लिए सिम लेना भी भारी पड़ सकता है. इसलिए जरूरी है कि लोग अपने दस्तावेज और मोबाइल नंबर किसी अनजान व्यक्ति को न दें और साइबर अपराधियों के किसी भी लालच या बहकावे में न आएं.

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