"बिहार चुनाव के साथ दिल्ली सरकार की नौटंकी खत्म", यमुना के गंदे पानी को लेकर सौरभ भारद्वाज का तंज

यमुना में दिख रहे सफेद झाग पर प्रतिक्रिया : वीडियो में नजर आ रहे सफेद झाग पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा, “बिहार चुनाव खत्म और भाजपा की यमुना सफाई की नौटंकी भी खत्म हो गई. अब नदी में सिर्फ झाग ही झाग दिख रहा है.” उनका दावा है कि भाजपा ने सिर्फ चुनावी लाभ के लिए सफाई अभियान को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया, लेकिन वास्तविक स्थिति में कोई सुधार नहीं किया गया.

नई दिल्ली: दिल्ली में यमुना नदी की सफाई को लेकर एक बार फिर सियासत तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने बिहार चुनाव तक सिर्फ दिखावा किया और अब यमुना की असलियत फिर सामने आ गई है. सोमवार सुबह कालिंदी कुंज में यमुना के ऊपर तैरते जहरीले झाग का वीडियो वायरल होने के बाद यह मुद्दा गरमा गया है. वीडियो को पहले "आप" विधायक दल के चीफ संजीव झा और कोंडली के विधायक कुलदीप कुमार ने साझा किया, जिसके बाद पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी इसे एक्स पर पोस्ट कर भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला.

विधायक संजीव झा ने भी कालिंदी कुंज के हालात को बेहद चिंताजनक बताते हुए कहा कि ऊपर से भले नदी पर फैली सफेद परत खूबसूरत दिख सकती है, लेकिन यह असल में प्रदूषण का कड़वा सच है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने छह महीने में यमुना को साफ करने का वादा किया था, लेकिन छठ पूजा के बाद ही नदी फिर उसी बदहाल स्थिति में लौट आई है.

सफाई का काम 25 दिन पहले बंद: विधायक संजीव झा के मुताबिक, रसायनों के छिड़काव और नौकाओं से सफाई का काम 25 दिन पहले बंद कर दिया गया, जिससे साफ है कि सरकार की नीयत में ही कमी है. उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को चुनौती देते हुए कहा, “सीएम कैमरे के सामने आकर यमुना का जल आचमन कर दिखाएं.” साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा भी अब नदी किनारे नहीं दिखाई देते, जबकि सरकार बनते ही वह वीडियो बनाते दिखते थे.

"सरकार प्रदूषण कम करने के बजाय कर रही डेटा में हेरफेर ": संजीव झा ने दावा किया कि भाजपा जिन मशीनों को दिखाकर ‘यमुना साफ’ होने की रील बना रही थी, वह वास्तव में पिछली आम आदमी पार्टी सरकार की खरीदी हुई मशीनें थीं. प्रदूषण के मुद्दे पर भी संजीव झा ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन पर पानी छिड़कने के बावजूद दिल्ली का प्रदूषण स्तर 500 के पार है. उनका आरोप है कि सरकार प्रदूषण कम करने के बजाय डेटा में हेरफेर कर रही है.

"चार इंजन वाली सरकार’ होते हुए भी नहीं हो रहा काम " : वहीं विधायक कुलदीप कुमार ने कहा कि यमुना पर फैली यह सफेद चादर बर्फ जैसी लगती है, लेकिन यह भाजपा सरकार के झूठ और लापरवाही की देन है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में ‘चार इंजन वाली सरकार’ होते हुए भी भाजपा सिर्फ आरोप और विज्ञापन की राजनीति कर रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने 10 महीनों में दिल्ली में झूठों की बरसात कर दी है. प्रदूषण, मोहल्ला क्लीनिक, सरकारी नौकरी देने और यमुना के नाम पर बार-बार झूठ बोला है. भाजपा सरकार आने के बाद दिल्ली में सब कुछ नकली चल रहा है.



दोनों विधायकों का कहना है कि यमुना की वास्तविक सफाई केवल दिखावों से नहीं होगी, और ‘आप’ विधानसभा के भीतर और बाहर इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी ताकि सरकार अपने वादों की याद रखे और नदी को साफ करने के लिए ठोस कदम उठाए.



