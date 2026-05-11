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मिशन 2027 को लेकर कैबिनेट विस्तार से पश्चिम यूपी में जातीय संतुलन साधने में जुटी बीजेपी, विपक्ष के PDA फॉर्मूले के साथ असंतोष को संतोष में बदलने की कोशिश

पार्टी को हालांकि रालोद का साथ मिला है, वहीं बीजेपी ने अब भूपेंद्र चौधरी को मन्त्री पद से नवाज़ कर भी यूपी वेस्ट में जाट समाज को साधा है, हालांकि योगी कैबिनेट में केपी मलिक और चौधरी लक्ष्मी नारायण दो जाट फेस पहले से ही योगी मंत्रिमंडल में हैं.

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सादाब रिजवी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी PDA का नारा लगाती आ रही है. ऐसे में योगी कैबिनेट ने अपने लक्ष्य 2027 को भी ध्यान में रखते हुए, कैबिनेट विस्तार किया है.

सोमेंद्र तोमर को योगी सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार में राज्यमंत्री से प्रमोट कर स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया. (ETV Bharat)

वहीं योगी कैबिनेट के इस विस्तार में मेरठ दक्षिण सीट से विधायक डॉक्टर सोमेन्द्र तोमर का कद भी बढ़ा है. पार्टी ने सोमेन्द्र तोमर का प्रमोशन किया है, गुर्जर समाज से ताल्लुक रखने वाले सोमेन्द्र तोमर को पार्टी का वर्तमान में मज़बूत चेहरा माना जाता है.

हालांकि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा चुके भूपेंद्र चौधरी पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं. यूपी वेस्ट के पार्टी के मज़बूत सिपाही के साथ-साथ उनकी एक पहचान ये भी है कि पार्टी में इस समय सक्रिय राजनीति में बड़े जाट चेहरा भी भूपेंद्र चौधरी हैं.

यूपी भाजपा के पूर्व उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई. (ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सादाब रिजवी बताते हैं कि यूपी भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट विस्तार में जगह दी गई.

योगी सरकार के इस विस्तार में जातीय संतुलन को साधने के साथ-साथ विपक्ष की बड़ी पार्टी सपा के PDA फॉर्मूले पर भी फोकस रहा है. यही वजह है कि प्रदेश में योगी कैबिनेट 2.0 के सम्भावित आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी पंडित इसे भाजपा के मिशन 2027 से जोड़कर देख रहे हैं.

गुर्जरों की नाराजगी को ऊर्जा राज्यमंत्री का कद बढ़ाने से लेकर रालोद के साथ आने के बाद पार्टी के कई नेताओं को हाशिए पर जाने के बाद योगी मंत्रिमंडल में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री के तौर पर ताजपोशी के आइए जानते हैं क्या हैं सियासी मायने.

मेरठ : मिशन 2027 से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार कल रविवार को हुआ है. पश्चिमी यूपी की बात करें, तो जाट-गुर्जर कॉम्बिनेशन से पावर बढ़ाती दिख रही बीजेपी ने विपक्ष के PDA फॉर्मूले पर भी प्रहार किया है.

सादाब रिजवी कहते हैं कि वेस्ट यूपी में गुर्जर समाज की बात करें, तो पार्टी के साथ तमाम नेता अलग-अलग जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में इस समाज का प्रतिनिधित्व बढ़े, ये मांग भी समय-समय पर उठ रही थी.

इतना ही नहीं PDA दाँव से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कुछ दिनों पहले ही गुर्जर बाहुल्य बेल्ट गौतमबुद्ध नगर के दादरी में एक रैली किये थे.

वहीं गुर्जर समाज ने इसी महीने की शुरुआत में मिहिर भोज के लिए भारत रत्न देने की मांग की थी. गुर्जर रेजिमेंट बनाने की बात भी समाज के लोगों ने अभी उठाई थी.

सत्ता में भागीदारी से लेकर सियासी भागीदारी की बात हुई थी. गुर्जर समाज का सरकार में प्रतिनिधित्व कम होने की वजह से ये भी समाज को अखर रहा था.

हालांकि ये भी माना जा रहा था कि गुर्जर समाज का सरकार में प्रतिनिधित्व बढ़ेगा.

बिजनौर से लेकर गाजियाबाद जिले के विधायक और गौतमबुद्ध नगर जिले के कुछ पार्टी के नेताओं को मौका मिलेगा, ऐसी उम्मीद भी राजनैतिक पंडितों के द्वारा लगाई जा रही थी.

वरिष्ठ पत्रकार रिजवी कहते हैं कि ऐसे में उन्हें लगता है कि भाजपा ने यही रास्ता निकाला की पार्टी के वफादार और गुर्जर समाज से ताल्लुक रखने वाले मंत्री सोमेंद्र तोमर का ही क्यों ना कद बढ़ाया जाए और पार्टी ने उन्हें ही स्वतंत्र प्रभार से नवाज़ दिया.

वह मानते हैं कि मंत्री सोमेन्द्र तोमर को प्रमोट करके गुर्जर समाज को रिझाने के साथ भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाकर पार्टी ने PDA फॉर्मूले को मज़बूती से आगे बढ़ाने का काम किया है.

राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पश्चिमी यूपी के कई जिले ऐसे हैं, जिनमें कोई मंत्री नहीं हैं, जो कि इन जिलों में लोगों को यह उम्मीद थी कि पार्टी का अच्छा प्रदर्शन है और किसी न किसी का प्रमोशन भी हो सकता है, लेकिन चाहे बिजनौर हो, चाहे गाजियाबाद और फिर चाहे हापुड़ या बुलंदशहर जिला हो.

यह ऐसे जिले हैं जहां पार्टी ने अपने किसी भी विधायक को फिलहाल मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया. हालांकि पार्टी ने ये सन्देश देने का प्रयास किया है कि पार्टी अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ है और ये सपा के PDA फॉर्मूले की भी काट है.

वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक पुष्पेंद्र शर्मा कहते हैं कि कैबिनेट विस्तार 2027 की तैयारी है. बीते माह अखिलेश यादव द्वारा नोएडा में की गई रैली में उन्होंने गुर्जर समाज को लुभाने की पुरजोर कोशिश की थी.

उन्होंने लखनऊ में क्रांति नायक धन सिंह कोतवाल के नाम पर स्मारक बनवाने की भी बात कही थी. इससे ये धारणा बनने लगी कि कहीं गुर्जर समाज भाजपा से छिटक तो नहीं जाएगा, क्योंकि गुर्जर समाज परम्परागत रूप से बीजेपी का ही वोटर माना जाता है. ऐसे में इस वज़ह से पार्टी ने ऊर्जा राज्यमंत्री सोमेन्द्र तोमर का ओहदा बढ़ा दिया.

वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा का कहना है कि वह इसे इस तरह से देखते हैं कि अखिलेश यादव जो गुर्जरों पर डोरे डाल रहे थे, उसकी कट भारतीय जनता पार्टी ने सोमेन्द्र तोमर का प्रमोशन करके की है. ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा गुर्जरों को साधने की कोशिश सोमेन्द्र तोमर का कद बढ़ाकर की है.

भूपेंद्र चौधरी को मंत्री बनाये जाने को लेकर वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र शर्मा कहते हैं कि जब से रालोद, बीजेपी के साथ आई है, जाटों के बड़े नेता जयंत चौधरी को पार्टी ने अपने साथ ले लिया, तब से बीजेपी के जाट नेताओं को ये एहसास हो रहा था कि रालोद के साथ आने से उनकी पूछ कम हो गई है.

दूसरी तरफ संजीव बालियान, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हार गए थे. जबकि बागपत से सांसद रहे सत्यपाल सिंह को पार्टी ने इस बार टिकट नहीं दिया था. सीट भी रालोद के खाते में चली गई थी. ऐसे में पार्टी के जाट नेताओं में कहीं न कहीं असंतोष था, ये एहसास उन्हें हो रहा था कि रालोद के साथ आने से पार्टी उन पर ध्यान नहीं दे रही थी. अब क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद से भी भूपेंद्र चौधरी को हटा दिया गया था, ऐसे में कहीं जाट नाराज़ न हो जाएं, इसलिए भूपेंद्र चौधरी को कैबिनेट मंत्री बनाकर पार्टी ने सत्ता में संतुलन बनाने का काम किया है. पार्टी के साथ जुड़े जाट नाराज़ न हो जाएं, उन्हें साधने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को फिर एक बार मंत्री पद दिया गया है.