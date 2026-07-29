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785 टाइगर वाला मध्य प्रदेश देश के लिए बन रहा मिसाल, टाइगर स्टेट का ये मॉडल सबसे अनोखा

जंगल के साथ-साथ सामुदायिक विकास का मॉडल, जंगल बढ़े, टाइगर्स बढ़ें और बढ़ी ग्रामीणों की कमाई, एमपी टूरिज्म बोर्ड ने बताई सफलता की कहानी

TIGER STATE MP CONSERVATION MODEL
785 टाइगर वाला मध्य प्रदेश देश के लिए बन रहा मिसाल (Getty Images)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 7:14 AM IST

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Updated : July 29, 2026 at 7:22 AM IST

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भोपाल : 'टाइगर स्टेट' कहा जाने वाला मध्य प्रदेश देश के लिए मिसाल बन गया है. प्रदेश अब केवल सबसे ज्यादा बाघों की संख्या के लिए नहीं, बल्कि अपने एक खास मॉडल के लिए देश व दुनिया में मशहूर हो रहा है. एक ओर जहां प्रदेश में सबसे ज्यादा 785 टाइगर्स हैं, तो वहीं सामुदायिक भागीदारी पर आधारित वन संरक्षण मॉडल भी नई मिसाल बन गया है.

टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश का अनोखा मॉडल

हाल ही में आयोजित मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की बैठक में टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक और पर्यटन सचिव डॉ. इलैयाराजा टी ने बताया कि कैसे टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश सामुदायिक भागीदारी से वन संरक्षण कर रहा है. उन्होंने कहा, '' हमारा मूल उद्देश्य यह है कि कैसे वन संरक्षण में स्थानीय समुदायों को प्रमुख रूप से सहभागी बनाया जाए. जब टाइगर रिजर्व के पास रहने वाले लोग ईको-टूरिज्म, होम स्टे, सफारी संचालन व अन्य माध्यम से आजीविका प्राप्त करते हैं तब जंगलों की रक्षा उनके लिए स्वाभाविक जिम्मेदारी और प्राथमिकता बन जाती है.''

MADHYA PRADESH TIGER CONSERVATION
टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश का अनोखा मॉडल (Getty Images)

जंगल के साथ-साथ सामुदायिक विकास का मॉडल

पर्यटन सचिव डॉ. इलैयाराजा टी ने बताया कि मध्य प्रदेश में वन संरक्षण को स्थानीय आजीविका, महिला सशक्तिकरण, इको-टूरिज्म, ग्रामीण उद्यमिता और पर्यावरण प्रबंधन से जोड़कर एक ऐसा मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें जंगल और समुदायिक विकास एक साथ हो रहा है. उन्होंने कहा, '' बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, पेंच और पन्ना जैसे प्रमुख टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले स्थानीय लोग व आदिवासी वन व टाइगर संरक्षण के एक्टिव मेंबर बन चुके हैं. इससे उन्हें रोजगार के अवसर भी मिले हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था ने जोर पकड़ा है और उनका टाइगर्स और जंगलों से जुड़ाव और ज्यादा हो गया है. ''

TIGER STATE MADHYA PRADESH facts
मध्य प्रदेश में टाइगर सफारी में महिला ड्राइवर्स की भी अहम भूमिका (Getty Images)

मध्य प्रदेश में जब भी टाइगर्स की बात होती है तो सबसे ज्यादा चर्चा बांधवगढ़ और कान्हा की होती हैं, लेकिन अन्य टाइगर रिजर्व में भी टाइगर्स की तादाद तेजी से बढ़ रही है. वन विभाग के साथ ग्रामीणों के प्रयासों का असर यहां देखने मिल रहा है. पन्ना टाइगर रिजर्व इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. आज से करीब 17 सालों पहले 2009 में पन्ना से बाघ विलुप्त हो चुके थे लेकिन सामुदायिक भागीदारी, वन विभाग के वैज्ञानिक प्रबंधन और प्रभावी संरक्षण के प्रयासों के दम पर आज यहां शून्य से बढ़कर 80 टाइगर्स हो चुके हैं.

Forest conservation community participation madhya pradesh
जंगल बढ़े, टाइगर्स बढ़ें और बढ़ी ग्रामीणों की कमाई (Etv Bharat)

जंगल बढ़े, टाइगर्स बढ़ें और बढ़ी ग्रामीणों की कमाई

मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के आंकड़ें बताते हैं कि मध्य प्रदेश के प्रमुख टाइगर रिजर्व्स के आसपास तकरीबन 95 रजिस्टर्ड होम स्टे चलाए जा रहे हैं. इसमें सबसे ज्यादा कान्हा टाइगर रिजर्व में 31, बांधवगढ़ में 24, पन्ना में 16, पेंच में 13 और मढ़ई-सतपुड़ा क्षेत्र में 11 होम-स्टे संचालित किए जा रहे हैं. इसके जरिए ग्रामीण व स्थानीय समुदायों को अच्छी खासी कमाई हो रही है, तो दूसरी ओर वन विभाग और मध्य प्रदेश के पर्यटन को भी बढ़ावा मिल रहा है. टाइगर रिजर्व्स के पास बनाए गए इन होम-स्टे के जरिए पर्यटक गोंड पेंटिंग, बांस शिल्प और टेराकोटा कला सीधे स्थानीय कारीगरों से खरीद रहे हैं, जिससे उन्हें सीधे कमाई मिल रही है और बिचौलियों की भूमिका भी खत्म हो गई है.

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वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में महिलाओं की अहम भूमिका

मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के मुताबिक, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल देखने मिली है. वन क्षेत्रों में खासतौर पर टाइगर रिजर्व्स में महिला गाइड व महिला जिप्सी ड्राइवर की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. महिलाओं के सीधे तौर पर इन कार्यों से जुड़ने से जहां एक ओर वन संरक्षण को नई ताकत मिली है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटन गतिविधियों से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर भी बनी है. इस तरह ये सामुदायिक भागीदारी पर आधारित वन संरक्षण मॉडल टाइगर्स व जंगलों को बचाने के साथ-साथ अवैध शिकार रोकने, वन्यजीव गलियारों की सुरक्षा और मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है.

Last Updated : July 29, 2026 at 7:22 AM IST

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