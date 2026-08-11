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बिलासपुर में तंत्र-मंत्र से जान से मारने की कथित धमकी, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना एक्ट के तहत 4 पर एक्शन

पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. 10 अगस्त को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तार आरोपियों में ओम बोले, उम्र 23 साल, तरुण बजाज, उम्र 27 साल, मोहम्मद इसरार, उम्र 22 साल और ऋषिकेश कुमार (28) शामिल हैं. सभी आरोपी बिलासपुर के रहने वाले हैं, जिन्हे न्यायालय में पेश कर रिमांड की कार्रवाई की गई है: पंकज कुमार पटेल, एएसपी सिटी

बिलासपुर: कथित रुप से तांत्रिक पूजा-पाठ के जरिए जान से मारने की धमकी देने के केस में, तोरवा थाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए लोगों पर आरोप है कि उन्होने पीड़ित से जमानत के लिए पैसे मांगे लेकिन पीड़ित ने पैसे देने से इंकार कर दिया. जिसके बाद आरोपियों ने पीड़ित को डराया धमकाया कि वो तांत्रिक पूजा पाठ के जरिए उसे जान से मार देंगे अगर वो जमानत के पैसे नहीं देता है.

बिलासपुर पुलिस के अनुसार, आरोपी ओम बोले का भाई प्रियांशु बोले तोरवा थाने के एक आपराधिक प्रकरण में चालान पेश होने के बाद जेल में था. इसी मामले में जमानत कराने को लेकर ओम बोले और उसके साथियों ने फरियादी से कथित तौर पर गाली-गलौच करते हुए 1 लाख नकद की मांग की. आरोपियों ने कहा कि प्रियांशु का कोर्ट से जमानत कराने में काफी पैसा खर्च हुआ है, इसलिए 1 लाख उनको देना होगा. आरोप है कि रुपये नहीं देने पर आरोपियों ने पीड़ित और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी. इसके साथ ही तांत्रिक पूजा-पाठ कर उन्हें नुकसान पहुंचाने की बात कही गई.





ये है पूरी कहानी

शुक्रवार 7 अगस्त को सीपत थाना इलाके के देवरी गांव के मुक्तिधाम में चार युवक कथित तांत्रिक क्रिया करते हुए पाए गए थे. मौके पर वो एक फोटो रखकर पूजा पाठ करवा रहे थे. इस बात की भनक मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए. ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया जबकि उसके तीन साथी मौके से भाग निकले. पकड़े गए आरोपी ने बताया कि जेल में बंद अपने परिजन की जमानत के लिए ये पूजा पाठ करवा रहे थे. पुलिस के मुताबिक मामले की शिकायत करने वाले फरियादी से ही आरोपी जमानत का 1 लाख पैसा मांग रहे थे. आरोपियों का कहना था कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो तांत्रिक क्रिया के जरिए उसको नुकसान पहुंचाएंगे.

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