बोकारो में स्कूल की छत पर लटक रही 'मौत'! बिजली बन गई जानलेवा
बोकारो में स्कूल की छत के ऊपर बिजली के तार गुजर रहे हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है.
Published : June 16, 2026 at 7:05 PM IST
बोकारो: चास के रीतुडीह पंचायत में बिजली व्यवस्था सुविधा के बजाय लोगों के लिए खतरे का सबब बनती जा रही है. बांस, पेड़ और मकानों की छतों का सहारा लेकर बिजली पहुंचाई जा रही है, जबकि कई जगहों पर नंगे तार सीधे स्कूल भवनों के ऊपर से गुजर रहे हैं.
सबसे चिंताजनक स्थिति उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिवनडीह की है. यहां स्कूल भवन की छत के ठीक ऊपर से बिजली की लाइन गुजर रही है. रोजाना सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं, लेकिन किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है. ग्रामीण बताते हैं कि बच्चे खेलते-खेलते छत पर चढ़ जाते हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है.
बांस और पेड़ों पर टिकी बिजली लाइनें
रीतुडीह पंचायत के कई इलाकों में बिजली पहुंचाने के लिए बांस के खंभों का इस्तेमाल किया जा रहा है. कुछ जगहों पर पेड़ों की डालियों और मकानों की दीवारों का सहारा लिया गया है. लेबर हाउसिंग कॉलोनी और झोपड़ी कॉलोनी में भी यही हाल है. जगह-जगह लटकते नंगे तार लोगों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं.
टोंका लगाकर ले रहे बिजली, बिल भर रहे फिर भी परेशान
स्थानीय लोगों का कहना है कि वे नियमित रूप से बिजली बिल का भुगतान करते हैं, लेकिन विभाग ने अब तक सुरक्षित कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया. मजबूरी में लोग टोंका (हुक) लगाकर बिजली लेने को विवश हैं. वर्षों से चली आ रही इस समस्या के समाधान के लिए कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
AEE का आश्वासन- जल्द होगा समाधान
चास क्षेत्र के सेक्शन प्रभारी सहायक विद्युत अभियंता आशुतोष कुमार ने कहा कि चास के ओपन हेड तारों को जल्द व्यवस्थित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में है और विभाग लगातार प्रयास कर रहा है.
ग्रामीणों की मांग
रीतुडीह के निवासियों ने बिजली विभाग से तत्काल मांग की है कि स्कूल भवन के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन हटाई जाए, इसके साथ ही नए पोल लगाए जाएं और नंगे तारों को सुरक्षित कवर किया जाए.
रीतुडीह के लोगों का कहना है कि यहां बिजली की रोशनी तो देख रहे हैं, लेकिन यह रोशनी उनके लिए हर पल खतरे की घंटी बन गई है. लोगों को उम्मीद है कि बिजली विभाग कितनी जल्दी इस गंभीर समस्या का समाधान करे, ताकि किसी बड़े हादसे से पहले लोगों को सुरक्षित बिजली व्यवस्था मिल सके.
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