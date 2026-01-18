यूपी में मौनी अमावस्या पर लौटा कड़ाके का जाड़ा, अब 22 जनवरी से बारिश का अलर्ट, बाराबंकी सबसे ठंडा जिला
मौसम विभाग के अनुसार, 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3-5°C की बढ़ोत्तरी होने की संभावना.
लखनऊ/वाराणसी: कुछ दिनों की राहत के बाद प्रदेश में फिर से ठंडी का प्रकोप शुरू हो गया है. यूपी के पूर्वी इलाकों में कुछ स्थानों पर शीतलहर चलने के साथ ही पूर्वी-पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबह व रात के समय ज्यादातर जिलों में घना कोहरा छाया रहा. कुछ जिलों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी शून्य हो गई. घना कोहरा छाए रहने के कारण दिन में धूप देर से निकली. कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही. वहीं कुछ स्थानों पर दिन के समय तेज धूप करने से मौसम खुशगवार हो गया. बाराबंकी में भीषण सर्द न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा. मौसम वैज्ञानिकों ने अब 22 जनवरी से बारिश की अलर्ट जारी किया है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार सुबह और रात के समय घना कोहरा जारी रहेगा. न्यूनतम तापमान में 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की जाएगी. जिससे शीत लहर की कंडीशन से निजात मिल सकती है लेकिन सुबह-रात के समय कोहरा-भीषण ठंडक जारी रहेगी. 20 जनवरी से सक्रिय हो रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर भी शुरू होगा.
घने कोहरे की संभावना इन जिलों में अधिक: गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, जालौन, झांसी, ललितपुर एवं आसपास के इलाकों में.
न्यूनतम तापमान के टॉप 10 जिले: बाराबंकी 3.5, हरदोई 3.6, लखनऊ 4.4, अयोध्या 4, बरेली 4, मुजफ्फरनगर 4, कानपुर नगर 5.5, सुल्तानपुर 5, अमेठी 5, बिजनौर 4.5 तापमान दर्ज किया गया.
लखनऊ का मौसम: राजधानी में शनिवार को रात से ही घना कोहरा छा गया जो कि सुबह लगभग 9 बजे तक छाया रहा. यहां की सभी प्रमुख इमारतें घने कोहरे की सफेद चादर से लिपटी रहीं. सुबह 10 बजे धूप खिली जो कि दोपहर तक तेज हो गई. जिससे मौसम सुहावना बन गया. वहीं शाम होते-होते फिर ठंडक में वृद्धि हुई और देर रात घना कोहरा पड़ना शुरू हुआ जो कि रविवार सुबह तक जारी है.
आज लखनऊ का मौसम: रविवार को सुबह के समय लखनऊ के ज्यादातर इलाके घने कोहरे की चपेट में है. विजिबिलिटी 50 मीटर पहुंच गई. शनिवार को अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य है, वहीं न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य 3.4 डिग्री सेल्सियस कम है.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार रविवार को सुबह व रात के समय घना कोहरा छाया रहेगा. दिन में आसमान साफ रहेंगे, धूप खिलेगी. अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अतुल सिंह ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आगामी 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3-5°C की बढ़ोत्तरी के साथ सुबह बहुत घने कोहरे की संभावना बनी हुई है.
पूर्वी उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी और बलिया में बीती रात शीतलहर की स्थिति रही. इसी क्रम में 4°C तापमान के साथ इस सीजन में बाराबंकी में सबसे ठंडी रात रही. परन्तु उक्त पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के न्यूनतम तापमान में अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3-5°C की सम्भावित क्रमिक वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रदेश में रात में चल रही शीतलहर (Cold Wave) की परिस्थितियों में सुधार हो सकता है.
प्रदेश भर में घने से बहुत घने कोहरे के कारण दिन के तापमान में उतार-चढ़ाव की संभावना है. यद्यपि ज्यादातर स्थानों पर दिन में थोड़ी देर से कोहरा छटेगा, लेकिन शाम से सुबह देर से धूप निकलने तक ठंडक बने रहने की संभावना है. तदुपरांत 20 जनवरी से कोहरे में कमी आने तथा दूसरे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 22 जनवरी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो सकता है. 23 जनवरी को प्रदेश के मध्यवर्ती भागों तक बारिश होने की संभावना है.
बनारस में बर्फीली हवा बढ़ा रही ठंड: वाराणसी में धुंध के साथ बर्फीली हवा चल रही है. शहर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री न्यूनतम 9 डिग्री दर्ज किया गया. BHU मौसम वैज्ञानिक मनोज कुमार श्रीवास्तव की माने तो, पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में काफी परिवर्तन नजर आएगा. पहला पश्चिमी विक्षोभ 19 जनवरी को उत्तर-पश्चिम भारत की तरफ असर दिखाएगा. तो वहीं 2 दिन बाद 21 जनवरी को भी यही हाल स्थिति होगा. तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा.
