ETV Bharat / state

यात्रियों को तोहफा : अमृतसर से गोवा के बीच दिल्ली व कोटा होकर चल रही विंटर स्पेशल ट्रेन

विंटर वेकेशन में बढ़ी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने विंटर स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है. यह ट्रेन कोटा होकर जाएगी.

चलेंगी स्पेशल ट्रेन
चलेंगी स्पेशल ट्रेन (फोटो ईटीवी भारत कोटा)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 22, 2025 at 9:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा. क्रिसमिस, न्यू ईयर और विंटर वेकेशन की छुट्टियों पर लंबी वेटिंग व नोरूम से निजात दिलाने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चला रही है. इसी के तहत अमृतसर से मडगांव (गोवा) के बीच दिल्ली कोटा होते हुए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है. यह ट्रेन लुधियाना, अंबाला, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, सूरत, पनवेल सहित कई स्टेशन पर रुकेगी. यह ट्रेन दोनों तरफ से तीन-तीन फेरे करेगी. ट्रेन में दोनों तरफ से बुकिंग भी शुरू हो गई है और कंफर्म टिकट भी वर्तमान में मिल रहे हैं.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों को अंतिम समय पर भी कंफर्म टिकट दिलाने के उद्देश्य से विंटर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. ट्रेन नंबर 04694 अमृतसर मडगांव विंटर स्पेशल 22 व 27 दिसंबर और 1 जनवरी को चलेगी. जबकि वापसी में यह ट्रेन 04693 मडगांव से 24 व 29 दिसंबर के साथ 3 जनवरी को चलेगी.

इसे भी पढ़ें: रेलवे ने दी खुशखबरी, कोटा के यात्रियों को मिलेगा लाभ, जानें किन रूटों पर चलेंगी गाड़ियां

अमृतसर मडगांव एक्सप्रेस सोमवार व शनिवार सुबह 5:00 बजे अमृतसर से रवाना होगी. इसके बाद दोपहर 12:45 पर दिल्ली सफदरगंज स्टेशन पर पहुंचेगी. वहीं रात 8:25 पर कोटा पहुंचेगी. इसके बाद अगले दिन यानी मंगलवार व रविवार रात 11:55 पर वह मडगांव जंक्शन पहुंच जाएगी. मडगांव अमृतसर विंटर स्पेशल ट्रेन मडगांव से सोमवार और बुधवार सुबह 8 बजे रवाना होगी. इसके बाद अगले मंगलवार व गुरुवार के दिन सुबह 11:10 पर कोटा व रात 8:05 पर दिल्ली सफदरगंज पहुंच जाएगी. इसके भी अगले दिन बुधवार व शुक्रवार तड़के 4:30 बजे अमृतसर पहुंचेगी.

ट्रेन में स्लीपर, थर्ड एसी इकोनामी व थर्ड एसी के कोच लगाए गए. ट्रेन आते और जाते समय करमाली, थिविम, सावंतवाड़ी रोड, कुंडल, कंकावली, राजपुर रोड, रत्नागिरी, संगमेश्वर, चिपलुन, खेड़, मनगांव, रोहा, पनवेल, वसई रोड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, मथुरा, दिल्ली, सफदरगंज, पानीपत, अंबाला, लुधियाना, जालंधर व ब्यास स्टेशन पर रुकेगी.

TAGGED:

SPECIAL TRAIN
विंटर स्पेशल ट्रेन
AMRITSAR AND GOA VIA DELHI AND KOTA
WINTER VACATION SPECIAL TRAIN
WINTER SPECIAL TRAIN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.