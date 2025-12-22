ETV Bharat / state

यात्रियों को तोहफा : अमृतसर से गोवा के बीच दिल्ली व कोटा होकर चल रही विंटर स्पेशल ट्रेन

चलेंगी स्पेशल ट्रेन ( फोटो ईटीवी भारत कोटा )

कोटा. क्रिसमिस, न्यू ईयर और विंटर वेकेशन की छुट्टियों पर लंबी वेटिंग व नोरूम से निजात दिलाने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चला रही है. इसी के तहत अमृतसर से मडगांव (गोवा) के बीच दिल्ली कोटा होते हुए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है. यह ट्रेन लुधियाना, अंबाला, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, सूरत, पनवेल सहित कई स्टेशन पर रुकेगी. यह ट्रेन दोनों तरफ से तीन-तीन फेरे करेगी. ट्रेन में दोनों तरफ से बुकिंग भी शुरू हो गई है और कंफर्म टिकट भी वर्तमान में मिल रहे हैं. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि यात्रियों को अंतिम समय पर भी कंफर्म टिकट दिलाने के उद्देश्य से विंटर स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है. ट्रेन नंबर 04694 अमृतसर मडगांव विंटर स्पेशल 22 व 27 दिसंबर और 1 जनवरी को चलेगी. जबकि वापसी में यह ट्रेन 04693 मडगांव से 24 व 29 दिसंबर के साथ 3 जनवरी को चलेगी.