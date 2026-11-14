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Rajasthan Weather : नवंबर में गर्मी का एहसास, पश्चिमी विक्षोभ के बाद 16 नवंबर से बदलेगा मौसम

जयपुर : प्रदेश में नवंबर का आधा महीना बीतने को है, लेकिन सर्दी की दस्तक अभी कमजोर बनी हुई है. प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन के साथ रात का तापमान भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है. कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक बना हुआ है. शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री, बाड़मेर में 35.5, चूरू में 35.1 और पिलानी में 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. वहीं राजधानी जयपुर में भी अधिकतम तापमान 32.8 और न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 3.1 और 3.5 डिग्री ज्यादा है. ऐसे में नवंबर के बीच में भी प्रदेश के लोगों को दिन के समय गर्मी का एहसास हो रहा है.

हालांकि, आने वाले दिनों में मौसम में बदलाव के संकेत हैं. मौसम विभाग के अनुसार 14 और 15 नवंबर को सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में बादल छाने के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है. इसके बाद 16 नवंबर से उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ने की संभावना है. इससे प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. तापमान में गिरावट के साथ 16-17 नवंबर से सर्दी का असर बढ़ने की उम्मीद है.

मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार 16 और 17 नवंबर के बाद प्रदेश के कई हिस्सों में सर्दी का असर पहले की तुलना में अधिक महसूस हो सकता है. हालांकि, दिन का तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है. ऐसे में फिलहाल कड़ाके की ठंड के बजाय सुबह और रात के समय ठिठुरन बढ़ने के आसार हैं.

16 नवंबर से सक्रिय होंगी उत्तरी हवाएं, 4 डिग्री तक गिरेगा तापमान : पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव समाप्त होने के बाद 16 नवंबर से प्रदेश में उत्तरी हवाएं प्रभावी होने लगेंगी. इन हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कमी आ सकती है. फिलहाल सामान्य से ऊपर चल रहे तापमान में गिरावट होने से दिन के साथ रात के समय भी ठंड का अहसास बढ़ेगा.

वहीं 15 नवंबर को उत्तरी बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में मौसम में बदलाव के आसार हैं. इसके अलावा सीकर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में पश्चिमी विक्षोभ का आंशिक प्रभाव देखने को मिल सकता है. इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना जताई गई है. हालांकि, बारिश की गतिविधियां सीमित रहने का अनुमान है.

पश्चिमी विक्षोभ से 14-15 नवंबर को बदलेगा मौसम : मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 14 नवंबर को पश्चिमी विक्षोभ का असर मुख्य रूप से जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ इलाकों में देखने को मिल सकता है. इस दौरान आसमान में बादल छाने, मेघ गर्जन और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है.

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चित्तौड़गढ़ में 35.8 डिग्री पहुंचा पारा, श्रीगंगानगर में रात भी गर्म : मौसम विभाग के 13 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अधिकतम तापमान के मामले में चित्तौड़गढ़ सबसे गर्म रहा. यहां पारा 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.9 डिग्री अधिक है. बाड़मेर में 35.5, चूरू में 35.1 और पिलानी में 35 डिग्री तापमान दर्ज हुआ. इसके अलावा जैसलमेर में 34.4, जोधपुर में 33.4, फलोदी में 33.2, कोटा में 32.9, अजमेर और जयपुर में 32.8 तथा सीकर में 32.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा.

रात के तापमान में भी सामान्य से अधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई. श्रीगंगानगर में न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से 7.6 डिग्री अधिक है. फलोदी में न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 6.4 डिग्री ज्यादा है. बाड़मेर में रात का तापमान 20.5 डिग्री और जयपुर में 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. वहीं सीकर में न्यूनतम तापमान 12.5 और माउंट आबू में 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. इससे साफ है कि प्रदेश के कुछ इलाकों में रात के समय ठंड का असर शुरू हो चुका है, जबकि कई शहरों में रातें अभी भी अपेक्षाकृत गर्म बनी हुई हैं.

पश्चिमी विक्षोभ की कम सक्रियता भी सर्दी कमजोर रहने की वजह : उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ सर्दियों के मौसम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इनके कारण पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होती है. पहाड़ों में बर्फबारी और उसके बाद आने वाली ठंडी हवाओं का असर राजस्थान सहित उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों के तापमान पर भी पड़ता है. इस बार अब तक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता अपेक्षाकृत कम रहने से प्रदेश में तापमान में अपेक्षित गिरावट नहीं आई है. यही वजह है कि नवंबर के मध्य तक भी दिन के समय गर्मी का अहसास बना हुआ है. हालांकि, आगामी पश्चिमी विक्षोभ और उसके बाद उत्तरी हवाओं की सक्रियता से मौसम में बदलाव की संभावना है.

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दिसंबर-जनवरी में रहती है कड़ाके की सर्दी : मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में सर्दी का चरम दौर सामान्यतः दिसंबर और जनवरी में रहता है. नवंबर में तापमान में उतार-चढ़ाव के बाद दिसंबर से सर्दी का असर तेज होने लगता है. इस बार सर्दी कितनी तेज रहेगी, यह कई मौसमी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. प्रशांत महासागर में अल नीनो की परिस्थितियां और हिंद महासागर में इंडियन ओशन डाइपोल जैसे बड़े जलवायु कारक वैश्विक पवन परिसंचरण को प्रभावित करते हैं. इनका प्रभाव मानसून के साथ-साथ सर्दियों के मौसम पर भी पड़ सकता है. मौसम विभाग की ओर से नवंबर के आखिरी सप्ताह में आधिकारिक शीतकालीन पूर्वानुमान जारी किए जाने की संभावना है. इसके बाद सर्दियों के आगामी महीनों में तापमान और ठंड के रुझान को लेकर अधिक स्पष्ट तस्वीर सामने आ सकेगी.

क्या नवंबर में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड ? : नवंबर के मध्य में सामान्य से 2 से 6 डिग्री अधिक तापमान दर्ज होना मौसम के लिहाज से असामान्य जरूर है, लेकिन इसे रिकॉर्ड तोड़ स्थिति नहीं माना जा सकता. IMD के अनुसार इससे पहले भी सर्दियों की शुरुआत में तापमान सामान्य से अधिक रहने के उदाहरण सामने आए हैं. पिछले कुछ सालों में सर्दी के अंतिम चरण में भी तापमान में जल्दी बढ़ोतरी देखने को मिली है. ऐसे में इस बार भी सर्दी की शुरुआत और उसके चरम समय में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. फिलहाल 14-15 नवंबर के पश्चिमी विक्षोभ और 16 नवंबर से संभावित उत्तरी हवाओं पर मौसम का मिजाज निर्भर करेगा. तापमान में गिरावट के बाद ही प्रदेश में सर्दी की वास्तविक रफ्तार का अंदाजा लग सकेगा.