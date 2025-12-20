रेलवे ने दी खुशखबरी, कोटा के यात्रियों को मिलेगा लाभ, जानें किन रूटों पर चलेंगी गाड़ियां
तीन नई ट्रेनों से यात्री दिल्ली, बेंगलुरु, अजमेर, पुणे, अमृतसर, जयपुर, वडोदरा, लुधियाना और जालंधर जैसे शहरों की यात्रा आसानी से कर सकेंगे.
कोटा: सर्दी की छुट्टियों, क्रिसमस और नए साल के आगमन को देखते हुए यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रेलवे ने तीन स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है. इनमें मुंबई से नई दिल्ली और अमृतसर, तथा अजमेर से बेंगलुरु के लिए ट्रेनें शामिल हैं. ये सभी ट्रेनें कोटा से होकर गुजरेंगी, जिससे यहां के यात्रियों को भी इन प्रमुख शहरों के लिए यात्रा करने में सुविधा होगी. कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि इन सेवाओं से यात्री दिल्ली, बेंगलुरु, अजमेर, पुणे, अमृतसर, जयपुर, वडोदरा, लुधियाना और जालंधर जैसे शहरों की यात्रा आसानी से कर सकेंगे. इन ट्रेनों में आरक्षण शुरू हो चुका है. चूंकि ये ट्रेनें ऑन-डिमांड आधार पर चलाई जा रही हैं, इसलिए किराया सामान्य से कुछ अधिक है.
बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस: ट्रेन संख्या 04696 (अमृतसर-बांद्रा टर्मिनस सुपरफास्ट स्पेशल) 23 और 27 दिसंबर को गुरुवार और शुक्रवार को सुबह 4:20 बजे अमृतसर से रवाना होगी. यह दिल्ली के सफदरजंग स्टेशन पर दोपहर 12:35 बजे पहुंचेगी, शाम 7:50 बजे कोटा से गुजरेगी और अगले दिन सुबह 11:00 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन संख्या 04695 (बांद्रा टर्मिनस-अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस) 24 और 28 दिसंबर को बुधवार और रविवार को दोपहर 2:00 बजे बांद्रा से रवाना होगी. यह अगले दिन तड़के 2:50 बजे कोटा, सुबह 11:35 बजे दिल्ली सफदरजंग पहुंचेगी और रात 8:30 बजे अमृतसर पहुंच जाएगी. यह ट्रेन ब्यास, जालंधर, लुधियाना, अंबाला कैंट, पानीपत, दिल्ली सफदरजंग, मथुरा, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, दाहोद, वडोदरा, भरूच, सूरत, वलसाड और वापी सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी. इसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसी तथा स्लीपर कोच हैं.
नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल: ट्रेन संख्या 04002 (नई दिल्ली-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट स्पेशल) 20, 23, 26 और 29 दिसंबर को रात 10:40 बजे नई दिल्ली से रवाना होगी. यह अगले दिन सुबह 6:10 बजे कोटा से गुजरेगी और रात 9:00 बजे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी. वापसी में, ट्रेन संख्या 04001 (मुंबई सेंट्रल-नई दिल्ली सुपरफास्ट स्पेशल) 21, 24, 27 और 30 दिसंबर को रात 11:30 बजे मुंबई सेंट्रल से रवाना होगी. यह अगले दिन दोपहर 12:55 बजे कोटा पहुंचेगी और रात 8:50 बजे नई दिल्ली पहुंच जाएगी. यह एक पूर्णतः एसी ट्रेन है, जिसमें प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसी कोच हैं. कंफर्म आरक्षण उपलब्ध है. यह ट्रेन मार्ग में बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और मथुरा स्टेशनों पर रुकेगी.
अजमेर-येलहंका (बेंगलुरु) सुपरफास्ट स्पेशल: ट्रेन संख्या 09601 (अजमेर-येलहंका सुपरफास्ट स्पेशल) 20 और 27 दिसंबर को शनिवार रात 8:15 बजे अजमेर से रवाना होगी. यह रात 10:40 बजे जयपुर, रविवार तड़के 2:30 बजे कोटा से गुजरेगी और सोमवार दोपहर 12:00 बजे येलहंका जंक्शन (बेंगलुरु) पहुंच जाएगी. वापसी में, ट्रेन संख्या 09602 (केएसआर बेंगलुरु-अजमेर सुपरफास्ट स्पेशल) 22 और 29 दिसंबर को सोमवार रात 10:00 बजे बेंगलुरु से रवाना होगी. यह बुधवार सुबह 10:20 बजे कोटा, दोपहर 2:40 बजे जयपुर पहुंचेगी और शाम 5:05 बजे अजमेर पहुंच जाएगी. इसमें द्वितीय एवं तृतीय एसी, स्लीपर और जनरल कोच हैं. यह ट्रेन किशनगढ़, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, वडोदरा, सूरत, पुणे, सोलापुर और गुंतकल सहित कई स्टेशनों पर रुकेगी.