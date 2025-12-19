ETV Bharat / state

क्रिसमस पर जयपुर से बांद्रा के बीच कोटा होकर चलेगी विंटर स्पेशल, मिल रहा है कंफर्म टिकट

जयपुर से बांद्रा के बीच क्रिसमस पर विशेष ट्रेन की घोषणा रेलवे ने की है. यह ट्रेन कोटा होकर जाएगी.

यात्रियों के लिए खुशखबरी
यात्रियों के लिए खुशखबरी (फाइल फोटो)
ETV Bharat Rajasthan Team

December 19, 2025

कोटा : विंटर वेकेशन, न्यू ईयर और क्रिसमस के त्योहार को देखते हुए लोग अपने ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में पहले से ही रिग्रेट और NO ROOM जैसे हालात बने हुए हैं. इन सब से निपटने के लिए रेलवे विंटर स्पेशल ट्रेन चला रहा है और इनकी लगातार घोषणा भी कर रही है. इसी क्रम में जयपुर से बांद्रा के बीच क्रिसमस पर विशेष ट्रेन की घोषणा रेलवे ने की है. यह ट्रेन कोटा होकर जाएगी. जिससे कोटा के सैकड़ो की संख्या में यात्रियों को फायदा मिलेगा. साथ ही एक तरफ से इस ट्रेन की बुकिंग भी शुरू हो गई है. जिसमें यात्री वर्तमान में कंफर्म टिकट ले सकते हैं.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि जयपुर से बांद्रा के बीच में विशेष ट्रेन 25 दिसंबर बुधवार को जयपुर से रवाना होगी. यह ट्रेन नंबर 09703 सुबह 8:10 बजे जयपुर जंक्शन से रवाना होगी. इसके बाद यह ट्रेन दोपहर 12:50 बजे कोटा पहुंचेगी. वहीं अगले दिन सुबह शुक्रवार को सुबह 7:25 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नम्बर 09704 बांद्रा टर्मिनस जयपुर स्पेशल 26 दिसंबर शुक्रवार को चलेगी, जिसमें सुबह 10:15 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन शनिवार तड़के 2:35 बजे कोटा पहुंचेगी. वहीं सुबह 7:30 बजे जयपुर पहुंच जाएगी. ट्रेन में फर्स्ट, सेकंड व थर्ड एसी, स्लीपर के साथ जनरल कोच लगाए गए हैं.

ट्रेन ऑन डिमांड होने की वजह से इसका किराया सामान्य ट्रेन से ज्यादा है. ट्रेन में जयपुर की तरफ से बुकिंग खुल गई है और कन्फर्म टिकट मिल रहा है. जबकि मुंबई की तरफ से बुकिंग 20 दिसंबर को सुबह खुलेगी. यात्री इसके बाद टिकट ले सकेंगे. यह ट्रेन आते व जाते समय बोरीवली, वापी, वलसाड, सूरत, वडोदरा, रतलाम, विक्रमगढ़, आलोट, भवानी मंडी, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर व दुर्गापुर स्टेशन पर रुकेगी.

