क्रिसमस पर जयपुर से बांद्रा के बीच कोटा होकर चलेगी विंटर स्पेशल, मिल रहा है कंफर्म टिकट

कोटा : विंटर वेकेशन, न्यू ईयर और क्रिसमस के त्योहार को देखते हुए लोग अपने ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, लेकिन ट्रेनों में पहले से ही रिग्रेट और NO ROOM जैसे हालात बने हुए हैं. इन सब से निपटने के लिए रेलवे विंटर स्पेशल ट्रेन चला रहा है और इनकी लगातार घोषणा भी कर रही है. इसी क्रम में जयपुर से बांद्रा के बीच क्रिसमस पर विशेष ट्रेन की घोषणा रेलवे ने की है. यह ट्रेन कोटा होकर जाएगी. जिससे कोटा के सैकड़ो की संख्या में यात्रियों को फायदा मिलेगा. साथ ही एक तरफ से इस ट्रेन की बुकिंग भी शुरू हो गई है. जिसमें यात्री वर्तमान में कंफर्म टिकट ले सकते हैं.

कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि जयपुर से बांद्रा के बीच में विशेष ट्रेन 25 दिसंबर बुधवार को जयपुर से रवाना होगी. यह ट्रेन नंबर 09703 सुबह 8:10 बजे जयपुर जंक्शन से रवाना होगी. इसके बाद यह ट्रेन दोपहर 12:50 बजे कोटा पहुंचेगी. वहीं अगले दिन सुबह शुक्रवार को सुबह 7:25 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंच जाएगी. वापसी में ट्रेन नम्बर 09704 बांद्रा टर्मिनस जयपुर स्पेशल 26 दिसंबर शुक्रवार को चलेगी, जिसमें सुबह 10:15 बजे बांद्रा टर्मिनस से रवाना होगी. इसके बाद अगले दिन शनिवार तड़के 2:35 बजे कोटा पहुंचेगी. वहीं सुबह 7:30 बजे जयपुर पहुंच जाएगी. ट्रेन में फर्स्ट, सेकंड व थर्ड एसी, स्लीपर के साथ जनरल कोच लगाए गए हैं.