यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से, अनुपूरक बजट और 10 विधेयक होंगे पेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. यहां मंगलवार को योगी कैबिनेट ने ‘बाई सर्कुलेशन’ के जरिए सत्र की तारीखों को मंजूरी दे दी. अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अनुमोदन के बाद इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी.

सत्र 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा, यानी कुल छह कैलेंडर दिन. हालांकि, इस दौरान रविवार (21 दिसंबर) को अवकाश रहेगा, जिसके बाद प्रभावी रूप से केवल चार कार्य दिवस ही बचेंगे. सत्र की संक्षिप्त अवधि को देखते हुए सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं. सबसे महत्वपूर्ण कार्य 22 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट पेश करना होगा. इसमें विभिन्न विभागों की अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए धनराशि की मांग की जाएगी.

इसके अलावा सरकार सदन में 10 से अधिक विधेयक भी पटल पर रखेगी. इनमें कुछ पुराने लंबित विधेयक और कुछ नए प्रस्ताव शामिल हैं. विपक्ष ने पहले ही सत्र की छोटी अवधि पर सवाल उठाए हैं. इस बार भी सत्र की छोटी अवधि और विपक्ष की आक्रामक रणनीति को देखते हुए सदन में तल्खी देखने को मिल सकती है. फिलहाल राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है. मंजूरी मिलते ही विधानसभा सचिवालय सत्र का विस्तृत कार्यसूची जारी करेगा.