ETV Bharat / state

यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से, अनुपूरक बजट और 10 विधेयक होंगे पेश

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अनुमोदन के बाद इसकी आधिकारिक अधिसूचना होगी जारी.

यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 8:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. यहां मंगलवार को योगी कैबिनेट ने ‘बाई सर्कुलेशन’ के जरिए सत्र की तारीखों को मंजूरी दे दी. अब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अनुमोदन के बाद इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी की जाएगी.

सत्र 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक चलेगा, यानी कुल छह कैलेंडर दिन. हालांकि, इस दौरान रविवार (21 दिसंबर) को अवकाश रहेगा, जिसके बाद प्रभावी रूप से केवल चार कार्य दिवस ही बचेंगे. सत्र की संक्षिप्त अवधि को देखते हुए सरकार ने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं. सबसे महत्वपूर्ण कार्य 22 दिसंबर को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्रथम अनुपूरक बजट पेश करना होगा. इसमें विभिन्न विभागों की अतिरिक्त आवश्यकताओं के लिए धनराशि की मांग की जाएगी.

इसके अलावा सरकार सदन में 10 से अधिक विधेयक भी पटल पर रखेगी. इनमें कुछ पुराने लंबित विधेयक और कुछ नए प्रस्ताव शामिल हैं. विपक्ष ने पहले ही सत्र की छोटी अवधि पर सवाल उठाए हैं. इस बार भी सत्र की छोटी अवधि और विपक्ष की आक्रामक रणनीति को देखते हुए सदन में तल्खी देखने को मिल सकती है. फिलहाल राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है. मंजूरी मिलते ही विधानसभा सचिवालय सत्र का विस्तृत कार्यसूची जारी करेगा.

प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि विधानमंडल के सत्र को कैबिनेट की मंजूरी मिली है अब राज्यपाल की अधिसूचना के बाद इसकी पूरी औपचारिक घोषणा की जाएगी.

बता दें कि योगी कैबिनटे की मंजूरी के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अनुमोदन होना अभी बाकी है. इसके बाद आधिकारिक सूचना जारी होगी.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में घुसपैठियों के विरुद्ध अभियान शुरू; कानूनी सत्यापन के बाद ही नौकरी पर रखने की सलाह

TAGGED:

WINTER SESSION 19TH DECEMBER
UP LEGISLATURE ANANDIBEN PATEL
यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र
SURESH KUMAR KHANNA
UP LEGISLATURE WINTER SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.